Власти пообещали отремонтировать некачественные дома для детей-сирот

Жильё ненадлежащего качества, предоставленное детям-сиротам, отремонтируют - заявил сегодня глава региона Максим Решетников на заседании краевого правительства. Для приведения в порядок 23-х квартир в Перми, Соликамске и Верещагино из бюджете выделено 2,5 млн рублей. Доклад о результатах проверки по обеспечению жильём детей сирот в Пермском крае сделала замруководителя администрации губернатора Яна Дорофеева. Служебное расследование показало, что приёмка некачественных квартир стала следствием недостаточного контроля со стороны чиновников. В процессе возведения домов не велось никакого строительного надзора.

Максим Решетников, и.о.губернатора Пермского края: "Вы посмотрите - из тех сотрудников, кто в этом участвовал, кто сейчас работает, по пути ли нам с этими людьми. Потому что специалисты тоже должны понимать свою ответственность. Отныне при утверждении типовой документации прямой запрет на приобретение жилья для краевых и муниципальных нужд - мы это и до муниципалитетов доведём - жилья, которое не прошло соответствующие экспертизы, проектной документации и строительный контроль".

Также на повестке заседания были вопросы предоставления субсидий городам, районам региона в преддверии сезона дорожных ремонтов, реализации социально-значимых проектов, а также тема так называемого "цифрового неравенства". По данным министерства информационного развития, сегодня без мобильной связи живут около 15% жителей края.

Павел Шевыров, и.о.министра информационного развития и связи Пермского края: "Определили тот набор мероприятий, который нужно совместно с сотовыми операторами предпринять, чтобы подключить конкретные объекты социальной инфраструктуры. Параллельно наша задача, по поручению Максима Геннадьевича Решетникова, - сформировать единую комплексную программу по устранению цифровых проблем".