Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Антитеррор: Пермяков просят усилить бдительность

Власти пообещали отремонтировать некачественные дома для детей-сирот →

Счета экс-министра Огородова арестованы

Смотреть

Огородов

Счета экс-министра сельского хозяйства  и продовольствия Пермского края Ивана Огородова арестованы. Как стало известно Business Class, сделано это по ходатайству следствия. Информация о сумме не разглашается. Чиновник стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере. Обвинение ему до настоящего времени не предъявлено. Следствие продолжается. Вторым фигурантом дела является управляющий птицефабрики «Менделеевская» Андрей Белкин. Санкция части 4 статьи 160 УК - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с наложением штрафа.

Иван Огородов был доставлен в Управление ФСБ для допроса 3 марта. Уже на следующий день его отпустили под подписку о невыезде. Стоит отметить, что Иван Огородов - четвертый министр из прежнего состава краевого правительства, ставший фигурантом уголовного дела. В качестве подозреваемых или обвиняемых проходят бывшие министры информационного развития и связи Евгений Балуев, транспорта Алмаз Закиев и спорта Павел Лях.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.04.2017 в 14:33 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Антитеррор: Пермяков просят усилить бдительность

Подключение по технологии GPON - ювелирная работа

Вышка связи как яблоко раздора

Пермь и Сочи подписали соглашение о сотрудничестве

Разделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в Перми

Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

Реконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попытка

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Антитеррор: Пермяков просят усилить бдительность

Власти пообещали отремонтировать некачественные дома для детей-сирот →

Обратите внимание

в Перми

Реконструкция трамвайных путей откладывается

Пермское УФАС России отменило результаты торгов на реконструкцию трамвайных путей по ул. Уральская.
смотреть читать05.04.2017 в 15:39
Метки: в Перми, Общество

«Стратегия»: куда пропали полтора миллиарда рублей?

Срок расследования уголовного дела в отношении Петра Пьянкова продлили до первого июля 2017 года.
смотреть читать05.04.2017 в 15:15
Метки: в Перми, Общество, Преступления

Власти пообещали отремонтировать некачественные дома для детей-сирот

Для приведения в порядок 23-х квартир в Перми, Соликамске и Верещагино из бюджете выделено 2,5 млн рублей.
смотреть читать05.04.2017 в 14:52
Метки: в Перми, Общество, Власть

Счета экс-министра Огородова арестованы

Чиновник стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере.
смотреть читать05.04.2017 в 14:33
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В ФАС обсудили перспективы выхода минеральных удобрений на биржевую площадку

На площадке Биржевого комитета ФАС России состоялось заседание по вопросам организации биржевой торговли минеральными удобрениями.
читать05.04.2017 в 14:11
Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

в России

Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

В России их уже миллион человек – тех, кто владеет картами платежной системы «Мир».
смотреть читать05.04.2017 в 10:33
Метки: в Перми, в России, Экономика, Деньги

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

Социально-ориентированная программа «Открытый Юг» даёт возможность отдохнуть и поправить своё здоровье по доступным ценам в период межсезонья.
смотреть читать05.04.2017 в 09:18
Метки: в России, в Перми, Общество

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

За отсутствие восклицательного знака водителя-новичка могут оштрафовать на 500 рублей. Столько же придется отдать, если нет обозначения шипованных шин.
смотреть читать04.04.2017 в 16:50
Метки: в Перми, в России, Общество

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

Гость Новостей Культуры - режиссер Николай Коляда, художественный руководитель Коляда-театра.
смотреть читать04.04.2017 в 15:51
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Сергей Широков, Александр Платунов, Кирилл Архипов, и тренер Алексей Шляпников вызваны на сборы в рамках подготовки ко Всемирной летней Универсиаде 2017.
смотреть читать04.04.2017 в 15:05
Метки: в России, в Перми, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

Реконструкция трамвайных путей откладываетсяРеконструкция трамвайных путей откладывается

«Стратегия»: куда пропали полтора миллиарда рублей?«Стратегия»: куда пропали полтора миллиарда рублей?

Власти пообещали отремонтировать некачественные дома для детей-сиротВласти пообещали отремонтировать некачественные дома для детей-сирот

Счета экс-министра Огородова арестованыСчета экс-министра Огородова арестованы

В ФАС обсудили перспективы выхода минеральных удобрений на биржевую площадкуВ ФАС обсудили перспективы выхода минеральных удобрений на биржевую площадку

Спасатели на посту и в дождь, и в жаруСпасатели на посту и в дождь, и в жару

Пермьстат заглянул в кошелек пермякаПермьстат заглянул в кошелек пермяка

Деньги потрачены, дороги «отремонтированы» - ходим по колено в грязиДеньги потрачены, дороги «отремонтированы» - ходим по колено в грязи

Антитеррор: Пермяков просят усилить бдительностьАнтитеррор: Пермяков просят усилить бдительность

Подключение по технологии GPON - ювелирная работаПодключение по технологии GPON - ювелирная работа

Вышка связи как яблоко раздораВышка связи как яблоко раздора

Пермь и Сочи подписали соглашение о сотрудничествеПермь и Сочи подписали соглашение о сотрудничестве

Разделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в ПермиРазделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в Перми

Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

Реконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попыткаРеконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попытка

В Перми объединили две школыВ Перми объединили две школы

В МЧС предупредили о сильном ветре и гололедеВ МЧС предупредили о сильном ветре и гололеде

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

В Лысьве орудуют лжегазовикиВ Лысьве орудуют лжегазовики

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобилеПермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

Что такое ырбш и с чем едят тупбси?Что такое ырбш и с чем едят тупбси?

Птицей года стал пухлякПтицей года стал пухляк

Алексею Решетову исполнилось бы 80 летАлексею Решетову исполнилось бы 80 лет

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru