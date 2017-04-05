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Счета экс-министра Огородова арестованы
Счета экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Ивана Огородова арестованы. Как стало известно Business Class, сделано это по ходатайству следствия. Информация о сумме не разглашается. Чиновник стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере. Обвинение ему до настоящего времени не предъявлено. Следствие продолжается. Вторым фигурантом дела является управляющий птицефабрики «Менделеевская» Андрей Белкин. Санкция части 4 статьи 160 УК - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с наложением штрафа.
Иван Огородов был доставлен в Управление ФСБ для допроса 3 марта. Уже на следующий день его отпустили под подписку о невыезде. Стоит отметить, что Иван Огородов - четвертый министр из прежнего состава краевого правительства, ставший фигурантом уголовного дела. В качестве подозреваемых или обвиняемых проходят бывшие министры информационного развития и связи Евгений Балуев, транспорта Алмаз Закиев и спорта Павел Лях.
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