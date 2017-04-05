Антитеррор: Пермяков просят усилить бдительность
В связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга глава Перми подписал постановление о дополнительных мерах по усилению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Особенно это коснется учреждений образования, культуры, спорта и объектов транспортной инфраструктуры. Постановлением предусмотрены мероприятия по повышению бдительности персонала, соблюдению пропускного режима, порядку действий при обнаружении подозрительных предметов. Проверят исправность систем оповещения и эвакуации граждан. Управляющие компании, ТСЖ будут осмотривать в ежедневном режиме придомовые территории, чердачные, подвальные и другие помещения. Водители общественного транспорта - следить за любыми предметами, оставленными в салоне. Горожанам при обнаружении бесхозных вещей срочно сообщать о находке по телефону – 112.
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