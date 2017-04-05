Подключение по технологии GPON - ювелирная работа

С собой чемодан с инструментами и роутер. Александр Маркашов, мастер по установке интернета, берет заявку и выходит к абоненту. Подключение по технологии GPON - оптика в квартиру. Работает не больше часа и уже можно пользоваться.

Александр Маркашов, мастер ПАО «Ростелеком»: "По одному тоненькому кабелю можно получить три услуги. Большая пропускная способность. Скорость в данный момент до 120 мегабит, а в реальном времени может до одного гигабайта".

И все это по тоненькому оптоволоконному, в сущности стеклянному кабелю. Александр говорит, работать с ним несложно. Главное - аккуратно сварить, уложить так, как нужно абоненту, и чтобы в этот момент рука не дрогнула.

Сам оптоволоконный кабель тоньше человеческого волоса, его и разглядеть-то сложно. Поэтому работа мастера - это практически работа ювелира.

Кабель обладает широкой полосой, по нему можно подключить и интернет, и телевидение, и телефон, при этом качество сохранится на должном уровне. Технология GPON позволяет донести все преимущества оптического канала до пользователя и обеспечить устойчивость сигнала. Именно GPON «Ростелеком» массово внедряет по всей стране.

Анастасия Татаринова, представитель ПАО «Ростелеком»: "Оптика заводится напрямую в квартиру к абоненту, благодаря чему гарантируется надежное соединение, высокая пропускная способность и комфортная работа с тяжелым контентом".

Мастер интернета Александр после трудового дня отправляется на футбол. В этой игре, так же, как и на работе, отмечает он, самое главное - команда.

Александр Маркашов, мастер ПАО «Ростелеком»: "Командная игра, главное пас, видеть друга, товарища всегда, не жадничать".

А завтра мастер вновь постучит в дверь абоненту, чтобы еще больше людей получили доступ к высокоскоростному Интернету по технологии GPON.