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Вышка связи как яблоко раздора
Так начинаются соседские войны. Выразить собственное недовольство собрались несколько десятков жители микрорайона Домостроительный. Их сосед сдал часть своего участка в аренду компании связи. Та начала строительство сотовой вышки. Недовольство вылилось в сбор подписей против строительства и обращение в районную администрацию, ее сотрудники выехали на место и обратились в суд с требованиемнемедленно прекратить возведение.
Евгений Карабатов, и.о. первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми: "Земельный участок находится в зоне индивидуальной жилой застройки. Он имеет определенные градостроительные регламенты. Вышки сетей связи там не предусмотрены. Соответственно, в этом есть факт нарушения".
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