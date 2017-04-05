Вышка связи как яблоко раздора

Так начинаются соседские войны. Выразить собственное недовольство собрались несколько десятков жители микрорайона Домостроительный. Их сосед сдал часть своего участка в аренду компании связи. Та начала строительство сотовой вышки. Недовольство вылилось в сбор подписей против строительства и обращение в районную администрацию, ее сотрудники выехали на место и обратились в суд с требованиемнемедленно прекратить возведение.

Евгений Карабатов, и.о. первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми: "Земельный участок находится в зоне индивидуальной жилой застройки. Он имеет определенные градостроительные регламенты. Вышки сетей связи там не предусмотрены. Соответственно, в этом есть факт нарушения".