Пермь и Сочи подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили главы городов Дмитрий Самойлов и Анатолий Пахомов, который возглавил сочинскую делегацию. Цель визита, и подписания в частности - рассказать пермякам о возможностях города-курорта, который ждёт отдыхающих круглый год. Для этого работают различные программы, вплоть до создания колл-центра, где сочинцы, готовые сдавать свои дачи и квартиры, оставляют информацию для туристов.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Я уверен, что обмен контактами и поддержание такой связи позволит нам в несколько раз увеличить количество отдыхающих пермяков в городе Сочи. Тем более, что сегодня Сочи готов предоставить различные условия, что называется, по деньгам. То есть, когда Анатолий Николаевич говорит о том, что 20 тысяч может стоить двухнедельный отдых, это факт".

Сегодня в Сочи сосредоточено более 50 процентов всего курортного потенциала Краснодарского края - для отдыхающих работают отели, санатории, пансионаты. По словам сочинского мэра Анатолия Пахомова, одномоментно город способен принять двести тысяч человек. Кроме моря, пляжей, достопримечательностей и развлечений, в Сочи можно пройти лечебно-оздоровительные курсы по разным направлениям.

Анатолий Пахомов, глава г. Сочи: "Замечательные условия для оздоровления, замечательные условия для отдыха, и нет курортов, которые могут с нами конкурировать. Мы ждём и ждём всегда, и если кто-то говорит, что не будет места, либо очень дорого - это неправда".