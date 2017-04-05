Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Реконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попытка

Разделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в Перми →

Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

Смотреть

Сбербанк

В Перми чествовали обладательницу миллионной в стране карты отечественной платежной системы «Мир». Карта объединяет практически все зарплатные проекты бюджетников.

Первой операцией с новенькой банковской картой национальной платежной системы «Мир» у Татьяны Ёлтышевой стала оплата питания в школе у дочери. Раньше она делала это с помощью другой карты – «Сбербанка». Новая сменила цвет, но не возможности.

клиент доволен

Татьяна Ёлтышева, житель г. Кунгура: "Это удача, везение. Было очень необычно, радостно и торжественно".

В России их уже миллион человек – тех, кто владеет картами платежной системы «Мир». Юбилейную вручали педагогу из Кунгура. Вместе с уникальной серебряной монетой, выпущенной специально для этого случая.

В Пермском крае к платежной системе «Мир» подключено больше 4 тысяч банкоматов, а уже с этого месяца ее будут принимать во всех активных торговых терминалах «Сбербанка». В Прикамье их больше 26 тысяч.

Безродный

Сергей Безродный, управляющий Пермским отделением ПАО «Сбербанк»: "В настоящий момент она действует только на территории Российской Федерации. Это истинно российский продукт, не грозят ему никакие санкции, ничего. В части «Сбербанка» принимается к использованию во всех терминалах, во всех банкоматах, в том числе и оплате через интернет".

Пока основные клиенты новой платежной системы - это бюджетные организации с зарплатанными проектами. Здравоохранение, образование, силовые и военные структуры плюс пенсионное обслуживание и личное пользование.

Петухова

Юлия Петухова, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО «Сбербанк»: "83 процента получателей всех бюджетных средств в Пермском крае - это наши клиенты. Задача «Сбербанка» в этом году максимально презентовать, охватить именно бюджетную сферу для получения заработной платы на национальную платежную систему карт «Мир».

В Пермском музее банка есть еще одна миллионная Сберкарта - в 2001 году ее выдали жителю Прикамья. Новая тоже займет свое место в истории платежных систем России. 

Артём Казин

Метки: в Перми, в России, Экономика, Деньги

Опубликовано: 05.04.2017 в 10:33 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Реконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попытка

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

Алексею Решетову исполнилось бы 80 лет

Пермяки скорбят вместе с жителями Санкт-Петербурга

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

Самовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человек

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Реконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попытка

Разделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в Перми →

Обратите внимание

в Перми

Пермь и Сочи подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи в документе поставили главы городов Дмитрий Самойлов и Анатолий Пахомов, который возглавил сочинскую делегацию.
смотреть читать05.04.2017 в 11:13
Метки: в Перми, Общество, Власть

Разделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в Перми

В Перми на безвозмездной основе начали работать временные пункты по сбору вторсырья. Награда для горожан – осознание собственного вклада в экологию.
смотреть читать05.04.2017 в 10:55
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

В России их уже миллион человек – тех, кто владеет картами платежной системы «Мир».
смотреть читать05.04.2017 в 10:33
Метки: в Перми, в России, Экономика, Деньги

Реконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попытка

В Перми в очередной раз пытаются отремонтировать многострадальный участок трассы Пермь-Екатеринбург от Лобаново до Кояново.
смотреть читать05.04.2017 в 10:12
Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Власть

В Перми объединили две школы

Администрация Перми опубликовала постановление об объединении двух школ в Кировском районе.
читать05.04.2017 в 09:53
Метки: в Перми, Общество

в России

Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

В России их уже миллион человек – тех, кто владеет картами платежной системы «Мир».
смотреть читать05.04.2017 в 10:33
Метки: в Перми, в России, Экономика, Деньги

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

Социально-ориентированная программа «Открытый Юг» даёт возможность отдохнуть и поправить своё здоровье по доступным ценам в период межсезонья.
смотреть читать05.04.2017 в 09:18
Метки: в России, в Перми, Общество

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

За отсутствие восклицательного знака водителя-новичка могут оштрафовать на 500 рублей. Столько же придется отдать, если нет обозначения шипованных шин.
смотреть читать04.04.2017 в 16:50
Метки: в Перми, в России, Общество

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

Гость Новостей Культуры - режиссер Николай Коляда, художественный руководитель Коляда-театра.
смотреть читать04.04.2017 в 15:51
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Сергей Широков, Александр Платунов, Кирилл Архипов, и тренер Алексей Шляпников вызваны на сборы в рамках подготовки ко Всемирной летней Универсиаде 2017.
смотреть читать04.04.2017 в 15:05
Метки: в России, в Перми, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

Пермь и Сочи подписали соглашение о сотрудничествеПермь и Сочи подписали соглашение о сотрудничестве

Разделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в ПермиРазделяй и используй: пункты сбора вторсырья заработали в Перми

Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

Реконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попыткаРеконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попытка

В Перми объединили две школыВ Перми объединили две школы

В МЧС предупредили о сильном ветре и гололедеВ МЧС предупредили о сильном ветре и гололеде

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

В Лысьве орудуют лжегазовикиВ Лысьве орудуют лжегазовики

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобилеПермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

Что такое ырбш и с чем едят тупбси?Что такое ырбш и с чем едят тупбси?

Птицей года стал пухлякПтицей года стал пухляк

Алексею Решетову исполнилось бы 80 летАлексею Решетову исполнилось бы 80 лет

Пермяки скорбят вместе с жителями Санкт-ПетербургаПермяки скорбят вместе с жителями Санкт-Петербурга

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

В Прикамье отремонтируют 5,5 тысяч дворовВ Прикамье отремонтируют 5,5 тысяч дворов

Самовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человекСамовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человек

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на УниверсиадеМолодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Молодёжка: «Амкар» - «Терек» 4:2Молодёжка: «Амкар» - «Терек» 4:2

Пермский цирк нуждается в капитальном ремонтеПермский цирк нуждается в капитальном ремонте

Вторая жизнь мусораВторая жизнь мусора

Море добраМоре добра

В крае началась подготовка к празднованию 100-летия Белогорского монастыряВ крае началась подготовка к празднованию 100-летия Белогорского монастыря

В Пермском планетарии начался «Космический марафон»В Пермском планетарии начался «Космический марафон»

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru