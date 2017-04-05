Пермячка стала обладательницей миллионной карты «Мир»

В Перми чествовали обладательницу миллионной в стране карты отечественной платежной системы «Мир». Карта объединяет практически все зарплатные проекты бюджетников.

Первой операцией с новенькой банковской картой национальной платежной системы «Мир» у Татьяны Ёлтышевой стала оплата питания в школе у дочери. Раньше она делала это с помощью другой карты – «Сбербанка». Новая сменила цвет, но не возможности.

Татьяна Ёлтышева, житель г. Кунгура: "Это удача, везение. Было очень необычно, радостно и торжественно".

В России их уже миллион человек – тех, кто владеет картами платежной системы «Мир». Юбилейную вручали педагогу из Кунгура. Вместе с уникальной серебряной монетой, выпущенной специально для этого случая.

В Пермском крае к платежной системе «Мир» подключено больше 4 тысяч банкоматов, а уже с этого месяца ее будут принимать во всех активных торговых терминалах «Сбербанка». В Прикамье их больше 26 тысяч.

Сергей Безродный, управляющий Пермским отделением ПАО «Сбербанк»: "В настоящий момент она действует только на территории Российской Федерации. Это истинно российский продукт, не грозят ему никакие санкции, ничего. В части «Сбербанка» принимается к использованию во всех терминалах, во всех банкоматах, в том числе и оплате через интернет".

Пока основные клиенты новой платежной системы - это бюджетные организации с зарплатанными проектами. Здравоохранение, образование, силовые и военные структуры плюс пенсионное обслуживание и личное пользование.

Юлия Петухова, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО «Сбербанк»: "83 процента получателей всех бюджетных средств в Пермском крае - это наши клиенты. Задача «Сбербанка» в этом году максимально презентовать, охватить именно бюджетную сферу для получения заработной платы на национальную платежную систему карт «Мир».

В Пермском музее банка есть еще одна миллионная Сберкарта - в 2001 году ее выдали жителю Прикамья. Новая тоже займет свое место в истории платежных систем России.