Реконструкция участка трассы Пермь-Екатеринбург: еще одна попытка

В Перми в очередной раз пытаются отремонтировать многострадальный участок трассы Пермь-Екатеринбург от Лобаново до Кояново. Новый конкурс объявлен федеральным управлением автомобильных дорог «Урал». Цена контракта – 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Реконструкция участка началась в 2012 году, но сперва дело забросил один подрядчик, затем были отменены результаты другого аукциона. Если новый подрядчик будет найден, то завершить работы ему придется до 1 октября 2018 года.