Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← «Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

Смотреть

Сочи

То, что Сочи - это город-курорт, на черноморском побережье знают многие, но не всем известно, что сегодня предлагает желающим отдохнуть олимпийская столица. Среди имеющихся предложений - социально-ориентированная программа «Открытый Юг», которая даёт возможность отдохнуть и поправить своё здоровье по доступным ценам в период межсезонья с октября по май.

Пан

Дмитрий Пан, директор по развитию проектов АО «СКО «Росюгкурорт»: "По этой программе в межсезонье можно пройти хорошее качественное санаторно-курортное лечение, и в период самый приятный, комфортный оздоровиться на курорте Сочи. Нам осталась очень хорошое постолимпийское наследие, развитая инфраструктура, обновлённый номерной фонд, инфраструктура объектов размещения".

Рассказать о потенциале города-курорта в Пермь прибыла целая делегация, и «Открытый Юг» - одно из предложений. Программа работает уже двенадцать лет, за это время предложением воспользовались тысячи человек. При этом немаловажная деталь - снижение стоимости путёвки не подразумевает снижение качества отдыха.

Пахомов

Анатолий Пахомов, глава г. Сочи: "Что касается программы "Открытый Юг", у нас санатории с октября предлагают отдых с лечением, с трёхразовым питанием по цене тысяча четыреста рублей за сутки.  Замечательные условия для оздоровления, замечательные условия для отдыха, и нет курортов, которые могут с нами конкурировать".

Сейчас в программе принимают участие восемнадцать санаторно-курортных учреждений Сочи. Вообще в период межсезонья ничуть не меньше предложений для отдыхающих, чем летом, в чём и предлагают пермякам убедиться - посетив город-курорт. Туры по Открытому Югу можно приобрести в крупных агентствах Перми.

Максим Пеккер

Метки: в России, в Перми, Общество

Опубликовано: 05.04.2017 в 09:18 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

Алексею Решетову исполнилось бы 80 лет

Пермяки скорбят вместе с жителями Санкт-Петербурга

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

Самовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человек

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Пермский цирк нуждается в капитальном ремонте

Вторая жизнь мусора


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

Обратите внимание

в Перми

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

Социально-ориентированная программа «Открытый Юг» даёт возможность отдохнуть и поправить своё здоровье по доступным ценам в период межсезонья.
смотреть читать05.04.2017 в 09:18
Метки: в России, в Перми, Общество

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

В Пермь на гастроли приехал Коляда - театр из Екатеринбурга. Актеры прославленного театра Николая Коляды покажут 10 спектаклей.
смотреть читать04.04.2017 в 17:33
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Открытый Всероссийский конкурс талантов Я знаменит! в этом году отметил свой первый серьезный юбилей - десять лет.
смотреть читать04.04.2017 в 17:15
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

За отсутствие восклицательного знака водителя-новичка могут оштрафовать на 500 рублей. Столько же придется отдать, если нет обозначения шипованных шин.
смотреть читать04.04.2017 в 16:50
Метки: в Перми, в России, Общество

Что такое ырбш и с чем едят тупбси?

Ответы на эти вопросы дадут в Доме Мешкова во время Посиделок - это цикл занятий, который знакомит с традиционной культурой жителей Прикамья.
смотреть читать04.04.2017 в 16:33
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

Социально-ориентированная программа «Открытый Юг» даёт возможность отдохнуть и поправить своё здоровье по доступным ценам в период межсезонья.
смотреть читать05.04.2017 в 09:18
Метки: в России, в Перми, Общество

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

За отсутствие восклицательного знака водителя-новичка могут оштрафовать на 500 рублей. Столько же придется отдать, если нет обозначения шипованных шин.
смотреть читать04.04.2017 в 16:50
Метки: в Перми, в России, Общество

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

Гость Новостей Культуры - режиссер Николай Коляда, художественный руководитель Коляда-театра.
смотреть читать04.04.2017 в 15:51
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Сергей Широков, Александр Платунов, Кирилл Архипов, и тренер Алексей Шляпников вызваны на сборы в рамках подготовки ко Всемирной летней Универсиаде 2017.
смотреть читать04.04.2017 в 15:05
Метки: в России, в Перми, Спорт, Общество

Юрий Башмет - молодым дарованиям России

В Пермской филармонии открылся образовательный центр Юрия Башмета для одаренных детей.
смотреть читать03.04.2017 в 18:15
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество
Лента новостей RSS каналы

В МЧС предупредили о сильном ветре и гололедеВ МЧС предупредили о сильном ветре и гололеде

«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

В Лысьве орудуют лжегазовикиВ Лысьве орудуют лжегазовики

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобилеПермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

Что такое ырбш и с чем едят тупбси?Что такое ырбш и с чем едят тупбси?

Птицей года стал пухлякПтицей года стал пухляк

Алексею Решетову исполнилось бы 80 летАлексею Решетову исполнилось бы 80 лет

Пермяки скорбят вместе с жителями Санкт-ПетербургаПермяки скорбят вместе с жителями Санкт-Петербурга

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

В Прикамье отремонтируют 5,5 тысяч дворовВ Прикамье отремонтируют 5,5 тысяч дворов

Самовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человекСамовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человек

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на УниверсиадеМолодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Молодёжка: «Амкар» - «Терек» 4:2Молодёжка: «Амкар» - «Терек» 4:2

Пермский цирк нуждается в капитальном ремонтеПермский цирк нуждается в капитальном ремонте

Вторая жизнь мусораВторая жизнь мусора

Море добраМоре добра

В крае началась подготовка к празднованию 100-летия Белогорского монастыряВ крае началась подготовка к празднованию 100-летия Белогорского монастыря

В Пермском планетарии начался «Космический марафон»В Пермском планетарии начался «Космический марафон»

«Мотовилихинские заводы» накопили долг за электроэнергию«Мотовилихинские заводы» накопили долг за электроэнергию

УФАС: Аукцион на реконструкцию трамвайных путей пройдет повторноУФАС: Аукцион на реконструкцию трамвайных путей пройдет повторно

В Перми начнут строить новый зоопарк?В Перми начнут строить новый зоопарк?

В Пермь привезли ковчег с частицей мощей Николая ЧудотворцаВ Пермь привезли ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

Прокуратура закрыла опасную гостиницуПрокуратура закрыла опасную гостиницу

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru