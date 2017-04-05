«Открытый Юг»: Олимпийский Сочи приглашает в гости

То, что Сочи - это город-курорт, на черноморском побережье знают многие, но не всем известно, что сегодня предлагает желающим отдохнуть олимпийская столица. Среди имеющихся предложений - социально-ориентированная программа «Открытый Юг», которая даёт возможность отдохнуть и поправить своё здоровье по доступным ценам в период межсезонья с октября по май.

Дмитрий Пан, директор по развитию проектов АО «СКО «Росюгкурорт»: "По этой программе в межсезонье можно пройти хорошее качественное санаторно-курортное лечение, и в период самый приятный, комфортный оздоровиться на курорте Сочи. Нам осталась очень хорошое постолимпийское наследие, развитая инфраструктура, обновлённый номерной фонд, инфраструктура объектов размещения".

Рассказать о потенциале города-курорта в Пермь прибыла целая делегация, и «Открытый Юг» - одно из предложений. Программа работает уже двенадцать лет, за это время предложением воспользовались тысячи человек. При этом немаловажная деталь - снижение стоимости путёвки не подразумевает снижение качества отдыха.

Анатолий Пахомов, глава г. Сочи: "Что касается программы "Открытый Юг", у нас санатории с октября предлагают отдых с лечением, с трёхразовым питанием по цене тысяча четыреста рублей за сутки. Замечательные условия для оздоровления, замечательные условия для отдыха, и нет курортов, которые могут с нами конкурировать".

Сейчас в программе принимают участие восемнадцать санаторно-курортных учреждений Сочи. Вообще в период межсезонья ничуть не меньше предложений для отдыхающих, чем летом, в чём и предлагают пермякам убедиться - посетив город-курорт. Туры по Открытому Югу можно приобрести в крупных агентствах Перми.