Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← «Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

Смотреть

театр

В Пермь на гастроли приехал "Коляда - театр" из Екатеринбурга. Актеры прославленного театра Николая Коляды покажут 10 спектаклей, как для детей, так и для взрослых.
Сказка про приключения хитрого Кота в сапогах, который смог женить своего хозяина Ганса на Принцессе. Про это знают все. Николай Коляда, главный режиссёр театра, добавляет - сказка получилась добрая.

Коляда

Николай Коляда, режиссёр: "Очень простые, без наворотов. Без режиссерского выпендрежа. Добро побеждает зло. Что-то такое смешное".
В сказке екатеринбурского театра участвует животные, причём животные наши - пермские. Крысу и кролика взяли из зоомагазина на прокат всего на один спектакль.

сказка

Ксения Капарулина, актриса: "Перед каждым спектаклем привозят крысу, я ее держу на руках, перед спектаклем мы знакомимся, она привыкает к запаху".

Животные вообще частые гости в спектаклях Николая Коляды. В Екатеринбурге в театре расположился целый зоопарк - там кролики, мыши, кот и даже змеи. По словам режиссёра, они обладают особой аурой, и никто никогда не переиграет животных на сцене. Это чувствуют взрослые и дети. 

сказка

Главное в сказках Коляды - показать ребёнку как можно интереснее, что такое театр, и что в нём не страшно. Чтобы он хотел вернуться сюда, когда уже станет взрослым.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 04.04.2017 в 17:33 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

Алексею Решетову исполнилось бы 80 лет

Пермяки скорбят вместе с жителями Санкт-Петербурга

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

Самовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человек

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Пермский цирк нуждается в капитальном ремонте

Вторая жизнь мусора

В Перми начнут строить новый зоопарк?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Обратите внимание

в Перми

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

В Пермь на гастроли приехал Коляда - театр из Екатеринбурга. Актеры прославленного театра Николая Коляды покажут 10 спектаклей.
смотреть читать04.04.2017 в 17:33
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Открытый Всероссийский конкурс талантов Я знаменит! в этом году отметил свой первый серьезный юбилей - десять лет.
смотреть читать04.04.2017 в 17:15
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

За отсутствие восклицательного знака водителя-новичка могут оштрафовать на 500 рублей. Столько же придется отдать, если нет обозначения шипованных шин.
смотреть читать04.04.2017 в 16:50
Метки: в Перми, в России, Общество

Что такое ырбш и с чем едят тупбси?

Ответы на эти вопросы дадут в Доме Мешкова во время Посиделок - это цикл занятий, который знакомит с традиционной культурой жителей Прикамья.
смотреть читать04.04.2017 в 16:33
Метки: в Перми, Культура, Общество

Алексею Решетову исполнилось бы 80 лет

В честь знаменитого уральского поэта в Библиотеке имени Пушкина состоялся литературный вечер.
смотреть читать04.04.2017 в 16:08
Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура, Общество

в России

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

За отсутствие восклицательного знака водителя-новичка могут оштрафовать на 500 рублей. Столько же придется отдать, если нет обозначения шипованных шин.
смотреть читать04.04.2017 в 16:50
Метки: в Перми, в России, Общество

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

Гость Новостей Культуры - режиссер Николай Коляда, художественный руководитель Коляда-театра.
смотреть читать04.04.2017 в 15:51
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Сергей Широков, Александр Платунов, Кирилл Архипов, и тренер Алексей Шляпников вызваны на сборы в рамках подготовки ко Всемирной летней Универсиаде 2017.
смотреть читать04.04.2017 в 15:05
Метки: в России, в Перми, Спорт, Общество

Юрий Башмет - молодым дарованиям России

В Пермской филармонии открылся образовательный центр Юрия Башмета для одаренных детей.
смотреть читать03.04.2017 в 18:15
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Большой заплыв на призы Владимира Селькова

Участие во Всероссийском турнире приняли три с половиной сотни юных пловцов из 24 регионов страны.
смотреть читать03.04.2017 в 17:02
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

В Лысьве орудуют лжегазовикиВ Лысьве орудуют лжегазовики

«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобилеПермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

Что такое ырбш и с чем едят тупбси?Что такое ырбш и с чем едят тупбси?

Птицей года стал пухлякПтицей года стал пухляк

Алексею Решетову исполнилось бы 80 летАлексею Решетову исполнилось бы 80 лет

Пермяки скорбят вместе с жителями Санкт-ПетербургаПермяки скорбят вместе с жителями Санкт-Петербурга

Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»

В Прикамье отремонтируют 5,5 тысяч дворовВ Прикамье отремонтируют 5,5 тысяч дворов

Самовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человекСамовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человек

Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на УниверсиадеМолодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Молодёжка: «Амкар» - «Терек» 4:2Молодёжка: «Амкар» - «Терек» 4:2

Пермский цирк нуждается в капитальном ремонтеПермский цирк нуждается в капитальном ремонте

Вторая жизнь мусораВторая жизнь мусора

Море добраМоре добра

В крае началась подготовка к празднованию 100-летия Белогорского монастыряВ крае началась подготовка к празднованию 100-летия Белогорского монастыря

В Пермском планетарии начался «Космический марафон»В Пермском планетарии начался «Космический марафон»

«Мотовилихинские заводы» накопили долг за электроэнергию«Мотовилихинские заводы» накопили долг за электроэнергию

УФАС: Аукцион на реконструкцию трамвайных путей пройдет повторноУФАС: Аукцион на реконструкцию трамвайных путей пройдет повторно

В Перми начнут строить новый зоопарк?В Перми начнут строить новый зоопарк?

В Пермь привезли ковчег с частицей мощей Николая ЧудотворцаВ Пермь привезли ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

Прокуратура закрыла опасную гостиницуПрокуратура закрыла опасную гостиницу

Руководитель компании «Кухни Кристина» виновным себя не считаетРуководитель компании «Кухни Кристина» виновным себя не считает

Паводок: в зоне риска 110 населенных пунктовПаводок: в зоне риска 110 населенных пунктов

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru