«Коляда-театр» привез сказки без режиссерского «выпендрежа»

В Пермь на гастроли приехал "Коляда - театр" из Екатеринбурга. Актеры прославленного театра Николая Коляды покажут 10 спектаклей, как для детей, так и для взрослых.

Сказка про приключения хитрого Кота в сапогах, который смог женить своего хозяина Ганса на Принцессе. Про это знают все. Николай Коляда, главный режиссёр театра, добавляет - сказка получилась добрая.

Николай Коляда, режиссёр: "Очень простые, без наворотов. Без режиссерского выпендрежа. Добро побеждает зло. Что-то такое смешное".

В сказке екатеринбурского театра участвует животные, причём животные наши - пермские. Крысу и кролика взяли из зоомагазина на прокат всего на один спектакль.

Ксения Капарулина, актриса: "Перед каждым спектаклем привозят крысу, я ее держу на руках, перед спектаклем мы знакомимся, она привыкает к запаху".

Животные вообще частые гости в спектаклях Николая Коляды. В Екатеринбурге в театре расположился целый зоопарк - там кролики, мыши, кот и даже змеи. По словам режиссёра, они обладают особой аурой, и никто никогда не переиграет животных на сцене. Это чувствуют взрослые и дети.

Главное в сказках Коляды - показать ребёнку как можно интереснее, что такое театр, и что в нём не страшно. Чтобы он хотел вернуться сюда, когда уже станет взрослым.