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«Я знаменит!»: В Перми прошел Всероссийский конкурс талантов
В Перми прошел десятый Открытый Всероссийский конкурс талантов "Я знаменит!". В этом году в нем приняли участие около 700 человек. Конкурс проходил в два этапа и завершился гала-концертом лучших номеров.
Воспитанники авторского театра танца "Ляллен" чувствуют себя на родной сцене Дома офицеров немного увереннее других участников конкурса. Но все же с волнением доказывают жюри и зрителям, что достойны заявить о себе громкой фразой - "Я знаменит".
Открытый Всероссийский конкурс талантов "Я знаменит!" в этом году отметил свой первый серьезный юбилей - десять лет. В конкурсе приняли участие около 700 человек, они представили более 130 творческих номеров. Среди членов жюри, оценивающих конкурс, заслуженный работник культуры РФ Людмила Кисляницына, которая когда-то придумала и организовала это соревнование талантов.
Людмила Кисляницына, заслуженный работник культуры РФ: "Я безумно рада, что тот проект, который мы придумали десять лет назад жив, а главное, он стал ярче, талантливей и значительней. И у меня просто прекрасное, хорошее настроение".
Вокальное творчество, танцевальное искусство, оригинальный, инструментальный и литературный жанры. Ежегодно конкурс набирает обороты. Уже третий год таланты со всей России принимает Дом офицеров Пермского гарнизона.
Юрий Баранов, подполковник, начальник ФГУ "Дома офицеров Пермского гарнизона" Минобороны России: "Уровень каждый год растет, потому что в этом году мы первый раз приняли на нашей площадке самых маленьких участников - танцевальные коллективы, у которых возраст 3-5 лет".
Возрастных ограничений у конкурса практически нет. Гран-при "Я знаменит" получила вокалистка Людмила Никулина, женщина участвовала в конкурсе все десять лет, начиная с самого первого смотра талантов.
Конкурс "Я знаменит" только завершился, а Дом офицеров Пермского гарнизона уже принимает заявки на новый фестиваль. С 21 по 23 апреля здесь пройдет "Открытый Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс "Пермь - Великая".
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