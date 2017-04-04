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← Алексею Решетову исполнилось бы 80 лет

Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле

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шипы

В России в силу вступают изменения в ПДД, они касаются начинающих водителей. Если стаж управления менее двух лет, запрещено буксировать другие транспортные средства, а начинающие мотоциклы не могут перевозить пассажиров. Особое внимание следует обратить на наличие знака с восклицательным знаком, за его отсутствие водителя-новичка могут оштрафовать на 500 рублей. Столько же придется отдать, если нет обозначения шипованных шин. Теперь наклейка вновь становится обязательной.

Дамир Гилязетдинов, начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД УМВД РФ по Перми:" Стали обязательными опознавательные знаки - шипы или начинающий водитель. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей".

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 04.04.2017 в 16:50 в рубрике - Новости телеканалов

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