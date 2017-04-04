Пермяков оштрафуют за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле
В России в силу вступают изменения в ПДД, они касаются начинающих водителей. Если стаж управления менее двух лет, запрещено буксировать другие транспортные средства, а начинающие мотоциклы не могут перевозить пассажиров. Особое внимание следует обратить на наличие знака с восклицательным знаком, за его отсутствие водителя-новичка могут оштрафовать на 500 рублей. Столько же придется отдать, если нет обозначения шипованных шин. Теперь наклейка вновь становится обязательной.
Дамир Гилязетдинов, начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД УМВД РФ по Перми:" Стали обязательными опознавательные знаки - шипы или начинающий водитель. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Алексею Решетову исполнилось бы 80 лет
Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»
Самовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человек
Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде
Пермский цирк нуждается в капитальном ремонте
Вторая жизнь мусора
В Перми начнут строить новый зоопарк?
В Пермь привезли ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца
Прокуратура закрыла опасную гостиницу
Руководитель компании «Кухни Кристина» виновным себя не считает
Добавить комментарий: