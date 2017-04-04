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Алексею Решетову исполнилось бы 80 лет
3 апреля поэту и писателю Алексею Решетову исполнилось бы 80 лет. Детство Алексей Леонидович провёл в Соликамске, с мамой и бабушкой они ютились в небольшом бараке, потом он переехал в Березники. Первые стихи Решетов начал писать в 20 лет. Несмотря на достаточно тяжёлые детские годы и юность, первый сборник стихов назывался "Нежность" - он сразу вызвал положительные отклики у критиков. Малая березниковская энциклопедия называет Решетова лучшим лирическим поэтом России. Алексей Решетов - заслуженный работник культуры РФ, лауреат Всероссийской премии имени Мамина-Сибиряка. В честь знаменитого уральского поэта в Библиотеке имени Пушкина состоялся литературный вечер. Как отмечают сотрудники, Решетов остается популярным среди читателей до сих пор, в том числе среди молодежи.
Елена Дедова, руководитель читального зала: "Надеемся, что этот вечер будет такой хорошей памятью Алексею Решетову - поэта романтика, поэта, который имеет всероссийскую известность".
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