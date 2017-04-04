Пермяки скорбят вместе с жителями Санкт-Петербурга
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во взрыве в метро Санкт-Петербурга.
«Выражаю слова соболезнования от себя лично и от всех прикамцев родным и близким погибших и пострадавших во взрыве в метро Санкт-Петербурга. Это большая трагедия и большое горе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и душевных сил всем, кто потерял вчера близких людей», - говорится в обращении.
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