Пермяки скорбят вместе с жителями Санкт-Петербурга

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во взрыве в метро Санкт-Петербурга.

«Выражаю слова соболезнования от себя лично и от всех прикамцев родным и близким погибших и пострадавших во взрыве в метро Санкт-Петербурга. Это большая трагедия и большое горе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и душевных сил всем, кто потерял вчера близких людей», - говорится в обращении.