Николай Коляда: «Артисты очень любят работать!»
В Пермь на гастроли приехал "Коляда - театр" из Екатеринбурга. Актеры прославленного театра покажут 10 спектаклей, как для детей, так и для взрослых. Гость "Новостей Культуры" - режиссер Николай Коляда, художественный руководитель "Коляда-театра".
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