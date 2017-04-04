Самовар на колесах угостит чаем 2,5 тысячи человек

Врач-терапевт из Перми сконструировал самый большой в России самовар - на 555 литров! Но это лишь часть конструкции необычного кафе из ретро-мотоциклов. Здесь есть и мото-гриль, и даже мото-холодильник.

Мото-кафе Александра Новокшонова рассчитано на быстрые, но полноценные перекусы. Идея появилась после очередного мото-путешествия. Первым был сконструирован мобильный холодильник, но наиболее сложным в изготовлении стал гигантский самовар из пищевой нержавеющей стали. Для создания гигантского самовара потребовалось полгода, причем 2 месяца - только на теоретические расчеты. В итоге конструкция может плавно и безопасно двигаться со скоростью 60 километров в час.

Мото-гриль, как уверяет производитель, приводится в рабочую готовность за одну минуту. В комплекте есть даже зонт от солнца.

С таким мото-сопровождением любой поход превратится в цивилизованное путешествие. В холодильнике всегда останутся свежими продукты, а из самовара можно напоить 2,5 тысячи человек.

Самое интересное, что по образованию Александр не инженер, а врач-терапевт. Это было первым неожиданным поворотом в жизни для него самого. А уже затем он стал удивлять окружающих своими неожиданными изобретениями.