Молодёжный состав «Пармы» покажет себя на Универсиаде

Баскетболисты "Пармы" одержали первую победу в Чемпионате Единой Лиги ВТБ. Случилось это в Минске, над "Цмоки-Минск". Итоговый счёт 71:62. До конца первенства остаётся три встречи. Ближайшая из них 9 апреля в Саратове с местным "Автодором".

Зато молодёжный состав заранее обеспечил себе место в плей- офф. По словам наставника дублёров Алексея Шляпникова, выход в финал - это была задача минимум. По ходу сезона стало понятно, что команда конкурентна и на правильном пути. Значимо также то, что ключевые победы были взяты на выезде. Актуальная задача - отстоять 6 место регулярки и в оптимальных кондициях подойти к финалу.

По итогам марта защитник молодежного состава "Пармы" Максим Хозяшев был включен в символическую пятерку месяца. А Сергей Широков, Александр Платунов, Кирилл Архипов, и тренер Алексей Шляпников вызваны на сборы в рамках подготовки ко Всемирной летней Универсиаде 2017.

Александр Башминов, генеральный директор БК "Парма": "Это прекрасная новость. Замечательный плод работы тренерского штаба. Тренер Шляпников Алексей Николаевич уже точно попадёт на Универсиаду, потому что он будет в составе тренерского штаба уже однозначно. И у всех парней, которых вызвали на сборы, три игрока молодёжного состава тоже есть прекрасная возможность- засветиться на турнире такого высокого уровня, как Универсиада".