Пермский цирк нуждается в капитальном ремонте

Пермский цирк приглашает всех желающих в кругосветное путешествие. Новую шоу программу Ласта-Рика под руководством заслуженной артистки России Елены Майхровской увидел наш корреспондент.

На "халтуру" ни один зритель не купится - клоун Май знает это наверняка. 70 лет Евгений Майховский выходит на манеж и веселит зрителей. Несмотря на почетный возраст, народный артист России остается в "тренде" и без проблем находит подход к современной ребятне.

Его отношение к делу передалось по наследству детям и внукам. В цирковой программе "Ласта Рика" выступает вся династия Майхровских.

Вся программа "Ласта Рика" стилизована как путешествие на корабле, ну а какое морское приключение без пиратов и их попугаев.

В этот раз цирковое представление посетил директор Российской государственной цирковой компании. Дмитрий Иванов приехал в Пермь с рабочим визитом, чтобы обсудить с краевыми властями возможность капитального ремонта. В Пермском цирке предстоит привести в порядок инженерные коммуникации, вентиляцию и кондиционирование, звуковое и световое оборудование, заменить кресла - здание не видело ремонта больше 40 лет.

Дмитрий Иванов, генеральный директор Российской государственной цирковой компании: "Мне всегда проще разговаривать с учредителями - Министерством культуры России - если есть понимание в регионе и есть софинансирование. Мне бы очень хотелось, чтобы руководство Пермского края пошло нам навстречу. Совместными усилиями мы приведём здание в порядок".

А начать планируется с восстановления фонтана, чтобы площадь перед Цирком стала отличной прогулочной зоной. Кстати, перемены коснуться и программ. Сейчас Росгосцирк готовит совершенно новое шоу - на настоящем льду с современными световыми и звуковыми эффектами. К осени программа будет готова, планируется привезти ее и в Пермь.