Вторая жизнь мусора
В Перми стартовал уникальный проект - жители города на специальных площадках смогут сдать бытовой мусор на дальнейшую переработку. В рамках общегородской акции на безвозмездной основе пермяки смогут сдать бумажные отходы, пластик, батарейки, алюминий, аккумуляторы, энергосберегающие лампы, мелкую бытовую и оргтехнику, а также автомобильные шины. Мероприятие организовано департаментом ЖКХ администрации Перми совместно с утилизирующей компанией "Буматика". В Перми уже более половины контейнерных мусорных площадок в жилом секторе (около 600 единиц) оборудованы отдельными емкостями для сбора вторсырья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В Перми начнут строить новый зоопарк?
В Пермь привезли ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца
Прокуратура закрыла опасную гостиницу
Руководитель компании «Кухни Кристина» виновным себя не считает
Паводок: в зоне риска 110 населенных пунктов
Капризный апрель: регион попадет под власть «ныряющих» циклонов
Юрий Башмет - молодым дарованиям России
«Говорит Ленинград»: помните то, что было не с нами
Водевиль в московском ГУМе
Большой заплыв на призы Владимира Селькова
Добавить комментарий: