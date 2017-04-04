Вторая жизнь мусора

В Перми стартовал уникальный проект - жители города на специальных площадках смогут сдать бытовой мусор на дальнейшую переработку. В рамках общегородской акции на безвозмездной основе пермяки смогут сдать бумажные отходы, пластик, батарейки, алюминий, аккумуляторы, энергосберегающие лампы, мелкую бытовую и оргтехнику, а также автомобильные шины. Мероприятие организовано департаментом ЖКХ администрации Перми совместно с утилизирующей компанией "Буматика". В Перми уже более половины контейнерных мусорных площадок в жилом секторе (около 600 единиц) оборудованы отдельными емкостями для сбора вторсырья.