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Вторая жизнь мусора

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мусор

В Перми стартовал уникальный проект - жители города на специальных площадках смогут сдать бытовой мусор  на дальнейшую переработку. В рамках общегородской акции на безвозмездной основе пермяки смогут сдать бумажные отходы, пластик, батарейки, алюминий, аккумуляторы, энергосберегающие лампы, мелкую бытовую и оргтехнику, а также автомобильные шины. Мероприятие организовано департаментом ЖКХ администрации Перми совместно с утилизирующей компанией "Буматика". В Перми уже более половины контейнерных мусорных площадок в жилом секторе (около 600 единиц) оборудованы отдельными емкостями для сбора вторсырья. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.04.2017 в 14:03 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Перми начнут строить новый зоопарк?

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