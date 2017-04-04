В Перми начнут строить новый зоопарк?

В Перми на площадку нового зоопарка завезли бетонные сваи. Их складировалиы на участке от лицея №3 до храма Святых Царственных страстотерпцев в м/р Нагорный.

Зоопарк займет земельный участок площадью 25 га в квартале, ограниченном улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского. Размер площадки позволит обеспечить соответствие размеров выгулов и вольеров международным нормам. Срок окончания работ по контракту – март 2018 года.

Концепция нового зоопарка основана на воссоздании ландшафтов, типичных для среды обитания животных. Центральное ядро – биопарк, где животные будут находиться в открытых пространствах, имитирующих природные условия. По периметру парка запроектированы контактный зоопарк с конюшнями и административные помещения.

Аукцион на строительство первой очереди комплекса в январе выиграло АО «РЖДстрой». Краевые власти заключили с ней контракт почти на 2 млрд рублей.

"Все решения по пермскому зоопарку приняты, их надо просто реализовывать. Выбрана площадка, определен подрядчик. Главное сейчас – обеспечить контроль, чтобы объект был завершен вовремя, чтобы у пермяков появился новый зоопарк и чтобы мы убрали зоопарк оттуда, где он находиться не должен", - отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.