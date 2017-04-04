В Пермь привезли ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца. Святыню доставили из Свято-Никольского мужского монастыря из Ухты (Республика Коми). Как говорят, обратиться к Святому за помощью и советом может любой. Обычно идут с житейскими нуждами, семейными неурядицами, проблемами со здоровьем и в рабочих делах.

Этот строящийся храм носит имя в честь иконы Божьей Матери "Утоли моя печали". Он построен в память о 88 погибших в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Он находится недалеко от места аварии на ул.Лодыгина. Сюда привезли ковчег с частицей мощей Николай Чудотворца.

Храм был построен не так давно - богослужения здесь проводятся третий год - рассказывает настоятель церкви. Впереди еще много работы, особенно внутри храма, поэтому здесь нужны и молитвенная помощь и поддержка Святителя.

Иеромонах Илия, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери "Утоли моя печали": "На Руси было так принято, что в деревнях во всех домах была икона Николая Угодника. В наш храм привезли эту великую святыню".

Николай Чудотворец - покровитель путешественников, водителей, заключенных, военных. Мамочки молятся ему о здоровье детей, а юные девушки просят счастливого замужества. Считается, если молиться с верой и надеждой, помощь придет незамедлительно.



Православная святыня будет находиться в Перми в последние недели Великого Поста.

Поклониться святыне можно до 23 апреля, в храме ежедневно проходят богослужения. Утренние в 8 утра, и вечерние - в 17:00.