«Сказки Гофмана» вернулись на пермскую сцену

Она вернулись спустя год. Опера "Сказки Гофмана" - одно из самых сложных музыкальных произведений. Автор изначально соединил сразу три рассказа "Песочный человек", "Сказка о потерянном изображении" и "Советник Креспель" в один. Сложность заключается как раз в том, чтобы эти три сказки на сцене выгладили как одна. В Перми это удалось сделать гречанке Катерине Евангелатос в 2015 г. Тогда главные партии в опере исполняли артисты из разных стран. Кто поёт сейчас, и почему эта опера исполняется лишь раз в сезон?

Все партии злодеев исполняет один человек - румынский баритон Йонуц Паска. Противостоит многоликому антигерою Гофман, воплощаемый в постановке Тимоти Ричардсом из Англии.

Эти же оперные певцы мирового уровня исполняли главные партии и на премьере в 2015 году. Чаще,чем раз в год, к сожалению, они в Пермь приезжать не могут.

История единственной оперы "короля оперетт" Жака Оффенбаха полна загадок и трагических случайностей. На втором венском представлении в конце 19-го века произошёл пожар, и театр сгорел дотла. Это придало опере славу приносящей неудачу. Солистка пермского оперного Надежда Павлова знает про такую порочившую спектакль репутацию, но всё -таки особенно старается на этом не зацикливаться.

Надежда Павлова, солистка Пермского театра оперы и балета: "Спектакль мы любим, несмотря на то, что он очень всегда сложно идёт как-то, с какими-то всё время препятствиями. Но я думаю, что это из-за того, что там есть персонаж - так называемый дьявол".

Интересна роль хора в этой опере - исполнителей заставляют много импровизировать.

Дмитрий Камалитдинов, артист хора Пермского театра оперы и балета: "Ну если допустим это пролог, где только действие происходит в баре. Там вообще есть такой отсыл к рок-концерту".

Кроме этой параллели, много ещё неожиданных и на первый взгляд несвязанных между собой локаций возникают на сцене. Вначале это лаборатория ученого, потом - санаторий и в завершении подземный мир. Когда же зрители смогут посмотреть это масштабное произведение в следующий раз, остается тайной, можно сказать с уверенностью лишь одно, когда бы это ни произошло, состав будет именно таким, как и в этот раз.