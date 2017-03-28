Театр «У Моста» отправился в Евро-турне

Театр "У Моста" уехал на гастроли. 27 марта театр открыл свое пятое Евро-турне в Праге. Сначала была встреча основателя и художественного руководителя театра "У Моста" Сергея Федотова с журналистами и зрителями. А вечером театр показал одну из самых мистических пьес М.Бугакова - "Зойкина квартира". 28 марта в Праге будет представлена музыкальная комедия "Ханума". В Пермь "умостовцы" вернутся лишь 5 апреля.