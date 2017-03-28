Театр «У Моста» отправился в Евро-турне

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Федотов

Театр "У Моста" уехал на гастроли.  27 марта театр открыл свое пятое Евро-турне в Праге. Сначала  была  встреча основателя и художественного руководителя театра "У Моста" Сергея Федотова с журналистами и зрителями. А вечером театр показал одну из самых мистических пьес М.Бугакова - "Зойкина квартира".  28 марта в Праге будет представлена  музыкальная комедия "Ханума". В Пермь "умостовцы" вернутся  лишь 5 апреля.  

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.03.2017 в 17:24 в рубрике - Новости телеканалов

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← На эспланаде будут искать останки основателя Белогорского монастыря

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