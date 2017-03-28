На эспланаде будут искать останки основателя Белогорского монастыря

Эспланаду в центре Перми ожидают масштабные раскопки, цель которых поиски останков протоиерея Стефана Луканина. Работы будут вестись в районе памятника "Героям фронта и тыла" по направлению к зданию краевого заксобрания.

Стефан Луканин - основатель Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Ученые намерены перезахоронить его останки в Кунгурском районе. Место захоронения известно с высокой степенью точности, так что перекапывать всю эспланаду не придется.

Вячеслав Дегтярников, журналист и автор фильма об истории Белогорского монастыря: "В 1904 году протоиерея Стефана Луканина похоронили за алтарем храма в подворье Белогорского монастыря. Сам храм, естественно уже как жилой дом, просуществовал до начала сноса деревянной застройки в 60-е годы прошлого столетия. Естественно, никто захоронение не искал. При реконструкции площади было завезено более 40 тысяч кубометров грунта, таким образом, газон расположен выше уровня 1960 года на 2,5-3 метра. Все карты и схемы застройки 1904 года сохранились. Поэтому поиски вполне возможны".