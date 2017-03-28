Мама, оставившая сына в бэби-боксе, хочет вернуть ребенка

В пермском бэби-боксе вновь оставили младенца. Мальчика поместили в бэби-бокс у МСЧ №9. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. На сегодня из 66 детей, оставленных в бэби-боксах по России, 11 малышей были возвращены в биологические семьи. У родной семьи есть возможность вернуть младенца.

Елена Котова, руководитель благотворительного фонда "Колыбель надежды": "Рыжего парня оставили голодного в старом грязном комбинезоне. Если мать или отец вернутся, то у них есть все шансы забрать его. Мы призываем еще раз обдумать свое решение и попытаться вернуть ребенка! Не бойтесь осуждения. Наша задача - помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации. Выход есть всегда! А вот возможность возвращения малыша сильно ограничена временем! Просим родителей в ближайшее время обратиться в Благотворительный фонд "Колыбель надежды" либо в органы опеки г. Перми".

Пермячка, оставившая ребенка, увидела сообщение и вернулась за сыном. Мальчика зовут Георгий, соответствующие службы оформляют документы, чтобы мальчик вернулся домой.