Подстрелить налима: На Каме прошел чемпионат по подводной охоте

Рыба в Каме есть всякая, и даже раки появились - значит, вода стала чище. Такой вывод делают участники краевого чемпионата по подводной охоте, который на этот раз провели в районе Мотовилихинских заводов в Перми. Три часа спортсмены ныряли на задержке дыхания, но улов стоил того.

В этих соревнованиях не бывает официального старта. Каждый из подводных охотников после тщательной проверки снаряжения решает сам, когда начинать. Организаторы только определяют примерную акваторию, в этот раз это была Кама в районе Мотовилихинских заводов. И время - три часа, дольше в холодной воде находиться опасно.

Все участники находятся в равных условиях: акватория реки Кама, на теле гидрокостюм, использование любых транспортных средств для передвижения запрещено, в руках специальное ружье. Побеждает тот, кто настрелял максимальное количество рыбы.

К снаряжению отдельные требования. Все подводные охотники ныряют на задержке дыхания, без кислородных баллонов. Максимальная глубина в некоторых местах достигает больше 10 метров.



Виталий Михайлов, организатор соревнований, инструктор по подводной охоте: "Рыбы очень много в Каме, появляются раки, вода становится чище. Рыба есть вся. Все зависит только от охотника".

Конечно, основное действо разворачивалось под водой. Несмотря на то, что в Каме сегодня присутствует вся рыба, добывать ее довольно сложно из-за минимальной видимости. В зачет соревнований идут судак, щука, окунь и налим размером не меньше 25 сантиметров и весом начиная с полукилограмма.

В экипировке каждого подводного охотника обязательно должен быть нож. Из-за обилия браконьерских сетей во многих местах нырять опасно. Поэтому все участники, увидившие под водой незаконную браконьерскую снасть, ее срезают и отдают на судейский катер. А рыбу - выпускают.

В итоге после почти трех часов уже на берегу определяется лидер по числу и весу пойманной рыбы. Счетная комиссия замеряет улов, и отрезает хвост у рыбы. Остальное отдается охотнику.

Подобные соревнования в акватории Камы первые за много лет. Уже в будущем организаторы планируют проводить подобные выезды постоянно. Тем более, что условия на главной водной артерии Пермского края с каждым годом становятся все лучше и лучше.