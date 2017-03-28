«Тотальный диктант» как вызов самому себе
Регистрация желающих принять участие в "Тотальном диктанте-2017" начнется 29 марта. В этом году проверить свою грамотность пермяки смогут на 22 площадках, написать диктант можно будет и в Кунгурской ледяной пещере. Акция по проверке грамотности проходит в более 800 городах России и мира. Специально каждый год пишут новый текст. В этом году его автором стал пермский писатель Леонид Юзефович.
Можно ли схитрить и найти текст заранее, как зарегистрироваться для участия в "Тотальном диктанте" - об этом и многом другом рассказала координатор акции в Перми Евгения Катаева.
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