В Прикамье произошел конфликт с участием полицейских

В интернете появился ролик, зафиксировавший конфликт полицейских и владельца пассажирского автобуса. Все происходит в Кизеле, напротив здания местной прокуратуры. Как сообщается, транспорт остановили для проверки, а дальше выяснилось, что у него выявлены технические неисправности, которые запрещают эксплуатацию. Однако водитель уверяет, что у машины всего лишь отсутствовали брызговики. Автор видео пишет, что после взаимных препирательств сотрудники правоохранительных органов напали на предпринимателя и накинули удавку на шею. В итоге скорая помощь увезла его в наручниках на носилках без сознания. В МВД же заявляют, что на стражей правопорядка первой с нецензурной бранью набросилась женщина, родственница хозяина автобуса, да еще и с травматическим пистолетом в руках. Сейчас на нее возбуждено уголовное дело.