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Тепло: В какую трубу улетают наши деньги?
Цены за тепло и электричество в Прикамье рассчитаны без должных оснований. Их нужно пересмотреть, а возможно и снизить. Такое заявление прозвучало в Федеральной антимонопольной службе. Здесь провели проверку тарифов ЖКХ, которые с начала года вызывают недоумение и возмущение у большинства жителей региона.
Сколько пенсию не повышай, тарифы на ЖКХ все равно окажутся впереди. Капитолина Матьянина в этой гонке уже давно чувствует себя проигравшей, особенно после последних зимних квитанций.
Капитолина Матьянина: "Последний раз пенсия на 800 рублей пенсия увеличилась, а квартплата-то увеличилась на 1600-1700".
Откуда такие платежи за тепло, сегодня не берутся объяснить даже председатели ТСЖ. Тариф утверждает специальная региональная комиссия, и мнение рядовых граждан здесь особенно не учитывается.
Сергей Дубов, председатель ТСЖ «Юрша, 60»: "Нам показали формулу, по какой считается, но никто не объяснил, откуда цифры, которые подставляют в эту формулу. Вот эти цифры, откуда они берутся, кто их обосновал научно".
В какую трубу улетают деньги, попытались выяснить и в антимонопольном комитете. С февраля в Прикамье проводится масштабная проверка Региональной службы по тарифам. И каждую цифру в платежке придется обосновать вновь.
При первом же рассмотрений нарушений оказалось более чем достаточно. К примеру, в компании «Т-Плюс» фонд заработной платы оказался завышен в два раза. Многие документы, подтверждающие действительные расходы поставщиков тепла, акты выполненных работ по инвестиционной программе так и не удалось обнаружить.
Дмитрий Махонин, руководитель Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:
"Мы действительно можем констатировать, что в Пермском регуляторе был бардак в части действительно получения документов, в части сохранности документов. Какие-то дела после судов вообще были уничтожены, зачем они были уничтожены? Когда общественность вся бурлила. Ну, странно".
Сейчас у региональной службы по тарифам есть две недели, чтобы ответить на все поставленные вопросы. Только после этого можно будет говорить об окончательных итогах проверки. В идеале, если антимонопольная служба все-таки сможет доказать наличие нарушений, тариф может быть даже снижен. С другой стороны, тепловики жалуются - работать приходится без прибыли.
Александр Вилесов, директор группы «Т-Плюс» по экономике и тепловым узлам: "Тарифы нас не устраивают, но в большей степени нас не устраивает некая непредсказуемость и завихрения, которые постоянно вокруг этих низких тарифов случаются".
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