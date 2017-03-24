Дельфины, собаки-терапевты и янтарный песок: В Перми проходит уникальная конференция
С 23 по 25 марта в Перми проходит уникальная Всероссийская конференция "Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями". Конференция станет своеобразной площадкой налаживания информационного обмена научного сообщества, специалистов-практиков и семей с детьми, нуждающихся в создании особых образовательных условий.
За три дня конференции выступят специалисты со всей России, обладающие уникальными практиками - Выступит Инес Будник, уникальный лектор университета имени Мартина Лютера Витенберг (Германия), Алексей Новиков, один из лучших дельфинотерапевтов мира и еще более 15 специалистов, лучших в своей области как практической работы, так и научных работ.
В гостях у программы "Актуально. PRO Пермь" президент общественной организации "Счастье жить" Анастасия Гилева и член рабочей группы по разработке стратегии пространственного развития России при минэкономразвития РФ Леонид Морозов.
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