Дельфины, собаки-терапевты и янтарный песок: В Перми проходит уникальная конференция

С 23 по 25 марта в Перми проходит уникальная Всероссийская конференция "Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями". Конференция станет своеобразной площадкой налаживания информационного обмена научного сообщества, специалистов-практиков и семей с детьми, нуждающихся в создании особых образовательных условий.

За три дня конференции выступят специалисты со всей России, обладающие уникальными практиками - Выступит Инес Будник, уникальный лектор университета имени Мартина Лютера Витенберг (Германия), Алексей Новиков, один из лучших дельфинотерапевтов мира и еще более 15 специалистов, лучших в своей области как практической работы, так и научных работ.

В гостях у программы "Актуально. PRO Пермь" президент общественной организации "Счастье жить" Анастасия Гилева и член рабочей группы по разработке стратегии пространственного развития России при минэкономразвития РФ Леонид Морозов.