В ряды волонтерского корпуса нужны добровольцы

В Перми разыскивают добровольцев, чтобы вступит в ряды волонтерского корпуса 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Лучшие смогут не только стать участниками праздника в Перми, но и отправиться на парад в Москву или Севастополь.

Октябрьская площадь, сопровождение ветеранов, организация Бессмертного полка и живой коридор во время его движения. Это так называемые зоны ответственности волонтеров. Несколько лет подряд они активно помогают организовывать и проводить в Перми самый главный праздник нашей страны - День Победы. Ответственность на каждом большая, поэтому личные встречи с претендентами обязательны. Важно пообщаться, заглянуть в глаза и понять, насколько у будущего добровольца серьезные намерения.



Стать волонтером может каждый, кому исполнилось 16 лет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте volunteer.perm@gmail.com или в соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке, в группах, посвященных Дню победы. Вам перезвонят. Если что-то не знаете, не смущайтесь. На специальных семинарах и мастер-классах все расскажут и покажут.

Алиса Тронина, координатор по набору волонтеров "Корпус победы": "Будем учить взаимодействию друг с другом, чтобы они друг друга знали, чтобы не стеснялись обратиться за помощью. Чтобы стать участником - нужно быть добрым, улыбаться, нести тепло".

Всё обязательно получится. К слову, волонтеры будут работать в форме. Ее специально к параду Победы разработали художники. Торопитесь - набор продлится до 1 апреля.