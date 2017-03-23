Максим Решетников провел первую пресс-конференцию

Больше двух десятков вопросов и первая публикация на страничке в социальной сети «Инстаграм», где на данную минуту уже почти 700 подписчиков - таков итог пресс-конференции главы региона Максима Решетникова. Встреча прошла в администрации губернатора впервые за несколько лет, её участниками стали 54 журналиста. Они спросили про обманутых дольщиках, закупку новых машин скорой помощи и предстоящих выборах. Отдельной темой для обсуждения стала проверка региональной службы по тарифам. Резкий рост платежей за тепло оказался заметным и для главы Прикамья.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Я бы даже говорил не просто о тарифах, я бы говорил о платежах населения. В ближайшее время будем разбираться и смотреть. Тарифы действительно вызывают ряд вопросов, и как человек, который занимался регулированием тарифов в Москве, понимаю, где искать, что делать, чтобы, как минимум, остановить рост тарифов".

В ближайшее время пожаловаться на ту или иную проблему жители края смогут напрямую - с помощью специального портала в интернете. Обращения Максим Решетников также пообещал не оставлять без внимания. Между тем, встречи с журналистами в администрации губернатора намерены проводить каждый месяц, а по итогам задавать вопросы профильным ведомствам. К примеру, в этот раз поводом для диалога с чиновниками станут неубранные от снега и льда тротуары.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Специально объехал больницы, которые находятся в краевой собственности. У некоторых территория просто позор. Просто должны быть штрафы, а дальше, когда увидим, как главврачи платят эти штрафы, будем делать выводы".