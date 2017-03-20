В Перми предложили создать службу сопровождения детей из школы

О создании службы сопровождения детей из школы в Перми заговорили всерьез. Видимо, идея будет поддержана официально такими ведомствами как Следственный комитет и городской департамент образования. Главное, за желанием волонтеров дело не станет.

В Перми после убийства девятилетней школьницы родители стали бояться выпускать своих детей из поля зрения. Идея создания специальной службы сопровождения началась с интернета. Пост Елены Котовой в Фейсбуке тут же оброс комментариями: "Идея отличная! Очень актуальная проблема"; "Полагаю, так могли бы подрабатывать бабушки на пенсии или наоборот мамочки в декрете, которые все равно детей забирают сами из школы".

По задумке, ребенка младше 13 лет, которого не могут забрать родители, учителя будут передавать в руки закрепленного за ним волонтера.

Елена Котова, президент благотворительного фонда: "Эта практика существует в мире. Мы не придумываем ноу-хау, и она работает, и все хорошо к ней относятся".

Речь может идти и об установке дополнительных камер наблюдения, чтобы отслеживать путь ребенка до остановки или даже о женском такси. Сейчас активисты выбирают школы, где может быть запущен пилотный проект.

Проработать пилот проекта общественники планируют до начала следующего учебного года. Ну, а прямо сейчас те люди или организации, которые хотят стать потенциальными волонтерами, могут уже отправлять свои предложения

Инициативу поддержали и официальные службы, правда, пока без официальных комментариев. В школах считают, что идея будет актуальной только для детей средних классов. Для малышей прогулка до дома с посторонними тетями и дядями может обернуться большим стрессом. В первую очередь из-за возрастных особенностей.

Татьяна Большакова, заместитель директора по начальной школы гимназии №5: "Элементарно может испугаться. Есть определенное доверие. Дети разные по себе бывают. Стресс и страх. Он не пойдет и может убежать, последствия тоже непредсказуемые".

Родители считают, если проект появится - хорошо. Но пока что безопасность детей остается только в их руках.



