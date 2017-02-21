Каждый второй абонент платного ТВ в России подключен к «Ростелеком» →

Аналитики назвали лидера на рынке платного ТВ в 2016 году в России. Исследование проводилось независимым агентством ТМТ-Консалтинг. Цифры показали, что каждый второй абонент в стране подключается к интерактивному телевидению "Ростелеком".

Обошел ли "Питтсбург" в турнирной таблице "Вашингтон", и с каким счетом закончился матч между "Миннесотой" и "Далласом" - за новостями национальной хоккейной лиги Дмитрий Пыжьянов следит регулярно. Но посмотреть матчи в прямом эфире редко удается, ведь они проходят, когда в России уже далеко за полночь.

Дмитрий Пыжьянов, пользователь интерактивного ТВ:

- Поэтому в архиве передач я могу открыть любую передачу за 3 дня и посмотреть с того момента, которого мне нужно. То есть, я обычно смотрю НХЛ днем. Я сделал себе подборку спортивных каналов - таких как - Евроспорт1, КХЛ, КХЛ НД, Матч Игра.

С интерактивным телевидением действительно просто управлять просмотром - фильм или передачу можно поставить на паузу, записать или пересмотреть сначала. Есть в телевизоре и функция караоке, возможность выхода в социальные сети. Полезная информация - о погоде и курсе валют тоже всегда под рукой.

Анастасия Татаринова, представитель компании "Ростелеком":

- Наши абоненты могут управлять просмотром, смотреть любимые передачи в удобное время, а также настраивать с помощью функции "Родительский контроль" возрастной профиль.

По итогам 2016 года Аналитики назвали "Ростелеком" лидером среди операторов платного ТВ. В Пермском крае за последние три года количество пользователей услуги выросло почти вдвое.

Такие результаты специалисты компании связывают с масштабным строительством оптических сетей связи, которое сейчас происходит во всей стране и в Пермском крае в том числе. Именно благодаря этому зрителям даже из самых отдаленных территорий - например Чердыни или Красновишерска - доступно интернет-телевидение.

При этом оптические линии связи позволяют не только гарантировать качество и надежное соединение, но и обеспечивают скорость доступа в Интернет до 100 мегабит в секунду.