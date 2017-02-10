Как «Инстаграм», только 100 лет назад

Как будто популярная сейчас социальная сеть «Инстаграм» только сто лет назад. Именно такой получился сборник уникальных снимков, который издал Государственный архив Прикамья, -«Пермский 1917 год». Всего здесь 151 фотография, запечатлевшая жизнь Пермской губернии в 1917 году. Пермь тогда это город с широкими, правда, не асфальтированными и грязными улицами и красивыми зданиями в центре и деревянными лачугами на окраинах. Многие здания легко узнаваемы и сейчас - театр оперы и балета, улица Ленина (бывшая Покровская), дом Мешкова. В сборнике много семейных фотографий простых рабочих, крестьян, чиновников и купцов. По иллюстрациям видно, что у людей вполне обычная провинциальная жизнь. Революция застала их врасплох.

Андрей Борисов, директор Государственного архива Пермского края: "Они не поняли, что произошло в 1917 году. Течение этой жизни – слепок – мы хотели сделать. Как в 1917-м году люди жили, по каким улицам ходили, что их окружало, какова была природа, как Кама выглядела, набережная, какой транспорт, как люди передвигались, какие лица были у людей разных сословий".