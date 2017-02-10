← Классика жанра: Двойные квитанции
Пациенты спешат на помощь: Жители Полазны отремонтировали «скорую» →
Как «Инстаграм», только 100 лет назад
Как будто популярная сейчас социальная сеть «Инстаграм» только сто лет назад. Именно такой получился сборник уникальных снимков, который издал Государственный архив Прикамья, -«Пермский 1917 год». Всего здесь 151 фотография, запечатлевшая жизнь Пермской губернии в 1917 году. Пермь тогда это город с широкими, правда, не асфальтированными и грязными улицами и красивыми зданиями в центре и деревянными лачугами на окраинах. Многие здания легко узнаваемы и сейчас - театр оперы и балета, улица Ленина (бывшая Покровская), дом Мешкова. В сборнике много семейных фотографий простых рабочих, крестьян, чиновников и купцов. По иллюстрациям видно, что у людей вполне обычная провинциальная жизнь. Революция застала их врасплох.
Андрей Борисов, директор Государственного архива Пермского края: "Они не поняли, что произошло в 1917 году. Течение этой жизни – слепок – мы хотели сделать. Как в 1917-м году люди жили, по каким улицам ходили, что их окружало, какова была природа, как Кама выглядела, набережная, какой транспорт, как люди передвигались, какие лица были у людей разных сословий".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Классика жанра: Двойные квитанции
Голливудская улыбка: Современные технологии в пермской стоматологии
А был ли мальчик? Детсад опроверг информацию анонима о забытом на улице ребёнке
Выставка Дмитрия Пермякова, или Жизнь, как она есть
Капремонт: вместо крыши - небо голубое
На трассе Пермь-Екатеринбург развернут мобильный пункт обогрева
Когда ремень во благо: в Перми прошел масштабный рейд ГИБДД
Торговля смертью: за год изъято 206 кг наркотиков
Пермяки отправили на переработку 4 400 кг использованных батареек
Новые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчивается
Добавить комментарий: