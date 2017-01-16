Не пускают в школу: Как реакция Манту до суда довела

В Перми суд должен принять решение по необычному делу, и фактически ответить на вопрос – может ли ребенок посещать школу без проверки на реакцию Манту. Скандал разгорелся в одном из учебных заведений Перми. После запрета матери на тест на туберкулез ребенку закрыли доступ к учебе.

В школу Денис не ходит с прошлого года, причина - отказ родителей делать диаскинтест, туберкулиновую пробу, которую делают детям после восьми лет, до того положена реакция Манту. Ни то, ни другое в семье посчитали неприемлемым.

Любовь, мама мальчика: "Реакция Манту, диаскинтест вводятся непосредственно в организм ребёнка. Я за то, чтобы не делать над ребёнком экспериментов. Я за безопасное альтернативное обследование, то есть взять кровь и проверить на данное заболевание туберкулёз".

В итоге маму даже привлекли к административной ответственности за то, что ненадлежащим образом воспитывает и содержит ребёнка. Суд, однако, наказание отменил, но ситуация со школой не поменялась - в учреждении ждут справку от фтизиатра, её нет. Значит - нет допуска к занятиям.

Сергей Филиппов, директор школы № 3 г. Перми: "Выход из данной ситуации я вижу в одном - мама исполняет требования СанПинов, то есть принесёт заключение от врача-фтизиатра".

Мальчику делали ПЦР, одна из проб на туберкулёз, рассказала мама. Однако для допуска в школу эта проба не подходит, поэтому фтизиатры не могут выписать справку. В защиту Манту и диаскинтеста специалисты говорят, что от этого в течение многих лет пока никто не умирал - и полученные результаты доверия заслуживают.

-Летальных случаев не было?

Мария Мохнаткина, фтизиатр, заместитель главного врача клинического фтизиопульмонологического медицинского центра: "Абсолютно! Это исключено, не было ни одного случая, ни от туберкулина, ни от диаскинтеста за десятилетний промежуток применения".

Так или иначе, договориться стороны не могут, каков будет финал - совершенно неясно. И вообще - мальчик должен учиться, а родители пока что настаивают только на очной форме обучения.

Павел Миков, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае: "Это невозможно сделать в силу того, что обязанность по предоставлению заключения фтизиатра об отсутствии туберкулёза мама не выполняет".

Делать альтернативные исследования за деньги родители тоже не намерены, это дорого, и ехать надо в Екатеринбург. Значит, считает детский правозащитник, надо решать всё через суд. Процесс уже идёт, сообщила мама - в первой инстанции иск не удовлетворили, что сразу же обжаловали.Суть иска проста - допустить к очному обучению в школе, с имеющимися медицинскими документами. Пока что старший сын занимается дома, вместе с младшими братьями. А семья ждёт решения суда.