Пермь завалило снегом

Пермские автомобилисты достали лопаты. Снегопад блокировал дворы напрочь.

С легковушкой в такой снегопад непросто, однако без машины сегодня никак - Татьяна повезла детей на новогоднюю ёлку. Так что пришлось оператору поменять камеру на лопату и помочь молодой маме.

Как заявили в управлении внешнего благоустройства, за три дня выпала месячная норма осадков. В сутки 7-8 мм. Евгению в этих цифрах сориентироваться сложно, но работы - буквально «завались».

Евгений Николаев, водитель трактора: "Всё завалено, абсолютно всё.Сколько скажут, столько и будем работать".

Это Свердловский район, а вот в Индустриальном техника уже прошла - улица Мира действительно почищена, однако поставить машину практически некуда - дворы завалены снегом, а в карманах огромные снежные кучи. Иван с помощью сети Фейсбук ежедневно следит за обещаниями городских властей, в том числе работать круглосуточно.

Иван Пасынков: "За моей спиной можно наблюдать большой сугроб, он лежит второй день. Была обещана круглосуточная работа, по всему видимо, дорожники просто саботируют".

Сами дорожники на совещании в городской администрации заявили - днём работает 230 единиц техники, в ночное время около 300. Виновных обещают наказать. Между тем, с версией о саботаже здесь всё же согласились - правда, речь о бездействии ТСЖ и управляющих компаний. Большинство из них просто ушли на каникулы - помочь может разве что «звонок сверху».

Екатерина Джулмаева: "Мы сами чистим. Просто не проехать. Пока в администрацию не дозвонились, никто не чистил".

Выход - «будить» свою управляющую компанию. В эти праздничные дни каждый сам за себя. По силам ли администрации будет наказать их за бездействие, станет ясно только на следующей неделе. А вот дорожников обещают проконтролировать и «простимулировать» уже сегодня.

Сергей Красильников, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации г.Перми: "Каждое предписание ГИБДД - это 300 тысяч за одно неисполненное предписание. Насколько знаю, они их упорно составляют".

Тем временем Иван ждет, когда аккаунт в Фейсбуке заведет глава Перми Дмитрий Самойлов, чтобы направлять жалобы напрямую. Обстановка в городе, мягко говоря, напряженная. Снегу радуются разве что животные и дети.

В жилом комплексе «Грибоедовский» хоккейную коробку скрыло под толстым слоем снега. Зато появились снеговики. Здесь их штук двадцать, на любой вкус. Судя по прогнозу, перспективы для любителей фигурного катания или хоккея не очень, а вот полку этих товарищей в ближайшее время явно прибудет – по прогнозу синоптиков, прекращение снега ожидается только с наступлением рабочих будней.