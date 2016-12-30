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Новый 2017 год: Место встречи изменить нельзя

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2017 год

В новогоднюю ночь от эспланады в разные концы Перми будут курсировать 7 бесплатных автобусов, трамвай и троллейбус. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорта. Также в мэрии подтвердили, что горки в центральном ледовом городке работать не будут - ради безопасности горожан. Поликлиники и продуктовые магазины тоже уточнили график работы в новогодние каникулы. 

14 горок, красавица елка. В ледовом городке все готово к сдаче. Именно эспланада станет местом притяжения жителей Перми в новогоднюю ночь да и на протяжении всех зимних каникул. Чтобы попасть в городок, надо будет пройти серьезный фейс-контроль - принимать решение будет охрана с металлодетектором. С алкоголем внутрь не пустят. Ограничения коснутся и детей без родителей. Четвероногих питомцев тоже придется оставить за ограждением. 31 декабря с 9 до 11 вечера в ледовый городок будет не попасть - площадку будут готовить к празднику. Само действо начнется в 23.30. В программе песни, пляски, общение с Дедом Морозом, дискотека и 2 салюта - в полночь и в 2 ночи.

елка

Екатерина Аскарова, директор Агентства социокультурных проектов: "Интерактивные площадки, формирование в инфокиосках видеопоздравлений, фотопоздравлений, которые в этом году можно сделать впервые, дискотека Ретро-ФМ с 3 до 4 ночи, два фейерверка в 12 часов и в 2 часа – ждут жителей Перми в новогоднюю ночь".

Ледянку ночью можно не брать - покататься с горок не удастся - их закроют в целях безопасности. А вот сфотографироваться со скульптурами - пожалуйста. Гуляния продлятся до 4 утра. По пути домой мерзнуть не придется - традиционно по городу ночью будут курсировать 7 бесплатных автобусов, трамвай и троллейбус.

Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации г.Перми: "Всего будет задействовано 9 маршрутов. Эти маршруты связывают центр города с отдаленными микрорайонами. Все транспортные средства будут ходить с часу ночи и закончат свою работу в 4 утра. Они будут ходить бесплатно.

В Новый год, да и в последующие праздники, а они в новом 2017 году продлятся до 9 января, лучше не болеть. 31 декабря поликлиники будут работать по укороченному графику субботы. А вот большинство дней зимних каникул поликлиники будут закрыты.

поликлиники

Конечно, в некоторых учреждениях будут дежурить врачи, но не во всех. Поэтому график лучше уточнять отдельно. А вот на неотложную помощь рассчитывать можно - она будет доступна все праздники с 8 утра до полуночи.

Чтобы утро было приятным во всех отношениях, о продуктах и других покупках лучше побеспокоиться заранее. Перед праздниками на магазинах появляются таблички с графиком работы. Обращать внимание на них стоит - как правило, небольшие магазины свой график составляют индивидуально.

31 декабря большинство крупных торговых центров будут работать меньше обычного. Торговые галереи первого января будут закрыты. А вот продукты купить можно будет. В полной мере все ТРК будут работать только со второго января. Утром 1 января можно будет заняться здоровьем. В 11.30 возле Камского моста пройдет забег обещаний 2017. Организаторы всероссийской акции предлагают пробежать 2017 метров в честь наступления нового года.

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 30.12.2016 в 15:11 в рубрике - Новости телеканалов

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