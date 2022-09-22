В Перми пройдет прямая линия по вопросам начала отопительного сезона
В работе линии примут участие член общественного совета при министерстве ЖКХ Пермского края Алексей Бурдин, председатель лицензионной комиссии при инспекции государственного жилищного надзора Максим Зубарев, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов, заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Ракинцев.
Прямая линия будет работать 23 сентября с 13:00 до 14:00. Звонки принимаются по телефону 2-059-059.
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