В Перми следователи раскрыли убийство, совершенное 12 лет назад

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве, которое было совершено 12 лет назад. По версии следствия, в мае 2010 года обвиняемый, являясь сотрудником частного охранного предприятия и имея разногласия с 53-летним директором предприятия по финансовым вопросам, с целью убийства обманным путем привез директора в лесной массив. Там он задушил потерпевшего и спрятал тело, закопав в заранее подготовленной яме."Убитый мужчина считался без вести пропавшим. В дальнейшем следователи установили, что в отношении пропавшего совершено преступление. Злоумышленник был установлен, в ходе допроса он дал признательные показания, в которых рассказал об обстоятельствах совершенного убийства. В мае текущего года в результате следственно-оперативных мероприятий в лесном массиве в микрорайоне Гайва были обнаружены останки погибшего мужчины, захороненные в земле", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Кроме того, в январе 2011 года злоумышленник совершил убийство 24-летней сотрудницы этого же частного охранного предприятия, за которое в настоящее время осужден и отбывает наказание.