В Перми следователи раскрыли убийство, совершенное 12 лет назад
"Убитый мужчина считался без вести пропавшим. В дальнейшем следователи установили, что в отношении пропавшего совершено преступление. Злоумышленник был установлен, в ходе допроса он дал признательные показания, в которых рассказал об обстоятельствах совершенного убийства. В мае текущего года в результате следственно-оперативных мероприятий в лесном массиве в микрорайоне Гайва были обнаружены останки погибшего мужчины, захороненные в земле", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, в январе 2011 года злоумышленник совершил убийство 24-летней сотрудницы этого же частного охранного предприятия, за которое в настоящее время осужден и отбывает наказание.
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