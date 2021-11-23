В Прикамье воры пять километров несли украденное чучело медведя
Сотрудниками отделения полиции дислокации село Сива межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский» установлены подозреваемые в краже. В конце сентября от жителя Перми в местное отделение полиции поступило сообщение о краже. Потерпевший пояснил, что из его дачного дома в деревне Мотроши было похищено чучело медведя. Ущерб, причиненный гражданину, составил 140 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыск задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых местных жителей 1983 и 1968 годов рождения. В отделении полиции мужчины сознались в содеянном.
"Установлено, что злоумышленники, проникнув в жилое помещение, похитили двухметровое чучело лесного зверя. Более пяти километров они несли его на руках в соседнюю деревню, а оттуда на такси с прицепом увезли в краевую столицу. Приятели надеялись выгодно продать украденное, но не смогли успешно осуществить свой план. Чучело медведя они реализовали всего лишь за 5000 рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере». Похищенное вернули законному владельцу. Расследование продолжается.
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