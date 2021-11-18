Мужчина в трусах и шапке учинил погром в пермском магазине
В социальных сетях появилось видео, зафиксировавшее, как молодой человек с друзьями ворвался в "Магнит" на ул. Светлогорской и разбрасывал товары. Происходящее снималось на телефоны. Главный устроитель погрома был в шапке и трусах. Он брал с полок алкоголь, чистящие средства, стиральный порошок и демонстративно высыпал и выливал все это на себя.
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