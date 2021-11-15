В Перми задержаны супруги-наркодилеры
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД задержали троих жителей Кировского района, которые подозреваются в покушении на сбыт синтетических наркотиков.
Оперативники установили, что семейная пара – 33-летний мужчина и 34-летняя женщина – организовали на территории региона систематический сбыт запрещенных веществ в крупном и особо крупном размерах. Также в состав группы входил еще один участник – их знакомый 1985 года рождения. По версии полицейских его роль заключалась в хранении и фасовке наркотиков в своей квартире. За это ежемесячно мужчина получал от них денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что противоправной деятельностью троица занимается более полугода. За это время пара приобрела автомобиль Фольксваген Гольф, который использовала для передвижения по Перми и оборудования тайников. После задержания оперативники обнаружили в автомобиле более 60 свертков с мефедроном.
"Также наркотики изъяли у фигурантов в ходе личных досмотров. Однако большая часть хранилась как раз у участника, который занимался расфасовкой крупных объемов запрещенных веществ на мелкие партии. В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота почти 1,5 кг N-метилэфедрона и других синтетических наркотиков, ориентировочная стоимость которых на теневом рынке превышает 2 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Все фигуранты дали признательные показания и были заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
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