В Перми произошла серия ДТП
В Перми произошла серия ДТП. Так, в микрорайоне Висим накануне оказался заблокированным проспект Октября. Здесь опрокинулся грузовик, дорогу перегородили ящики.
В Перми в частном секторе черный седан пошел на обгон сразу пяти автомобилей, а на повороте едва не столкнулся с автомобилем ДПС, полицейские, к счастью, успели затормозить. О том, что было дальше, не сообщается.
Серьезное ДТП произошло на шоссе Космонавтов. В районе Песьянки столкнулись грузовик и "Жигули". Обломки седана раскидало на десятки метров вокруг. О пострадавших пока не сообщается, проводится проверка.
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