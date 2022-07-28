«Индустриальный-танцевальный». В Перми прошли соревнования по брейк-дансу

Площадь перед ДК им. Гагарина на один вечер стала местом для состязания среди представителей уличных культур Перми. Праздник «Индустриальный-танцевальный» собрал более 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет, чтобы выбрать самых лучших исполнителей брейк-данса города. Егор Амоша, заместитель главы администрации Индустриального района города Перми: "Мы обратили внимание, что у нас в районе очень много секций по этому виду спорта. Большое количество молодых ребят. И в этом году решили провести соревнования. Ну и в дальнейшем, скорее всего ежегодно, будем проводить данный турнир, привлекать как можно больше участников".
Соревнования были поделены на три возрастные группы. Всех победителей наградили медалями и дипломами, а участники от 11 до 14 лет разыграли путёвку на всероссийский молодежный фестиваль уличной культуры «Позитив улиц», который пройдёт в Казани. Победителем стал Илья Пряжников.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
В Перми провели последнюю «Зарядку с чемпионом»
В Перми пройдут соревнования по брейк-дансу
Ботанические сады ПГНИУ и Донецка заключили соглашение о сотрудничестве
Ночью перекроют движение на участке дороги Пермь—Березники
На выставке «ИННОПРОМ-2022» Пермский край представляют 19 компаний и организаций
В Перми пройдут Всероссийские соревнования по аквабайку
Пермяки отправили очередной гуманитарный груз на Донбасс
Дмитрий Чернышенко поручил уменьшить отставание в реконструкции аэропорта Перми
В Перми пройдет финал Спартакиады учащихся России по скалолазанию
Пермь присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»
Добавить комментарий: