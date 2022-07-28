«Индустриальный-танцевальный». В Перми прошли соревнования по брейк-дансу

Площадь перед ДК им. Гагарина на один вечер стала местом для состязания среди представителей уличных культур Перми. Праздник «Индустриальный-танцевальный» собрал более 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет, чтобы выбрать самых лучших исполнителей брейк-данса города. Егор Амоша, заместитель главы администрации Индустриального района города Перми: "Мы обратили внимание, что у нас в районе очень много секций по этому виду спорта. Большое количество молодых ребят. И в этом году решили провести соревнования. Ну и в дальнейшем, скорее всего ежегодно, будем проводить данный турнир, привлекать как можно больше участников".Соревнования были поделены на три возрастные группы. Всех победителей наградили медалями и дипломами, а участники от 11 до 14 лет разыграли путёвку на всероссийский молодежный фестиваль уличной культуры «Позитив улиц», который пройдёт в Казани. Победителем стал Илья Пряжников.