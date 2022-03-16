Анастасия Смирнова стала победителем заключительных этапов Кубка России по могулу

В Чусовом состоялись последние этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «могул» сезона-2021/22.Среди женщин и в индивидуальном, и в парном заезде победу одержала бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Анастасия Смирнова. Еще одна воспитанница СШОР «Огонек» им. Л.Д. Постникова Елизавета Безгодова в тройку лидеров не вошла, но благодаря успешному выступлению на предыдущих этапах она стала победителем общего зачета Кубка России.У мужчин в обоих видах программы первым стал петербуржец Никита Андреев. В индивидуальном могуле серебро у прикамца Андрея Махнева, третье – также у воспитанника СШОР «Огонек» им. Л.Д. Постникова Никиты Паркачев, такой же результат он показал и в парном могуле. По общей сумме баллов Паркачев стал победителем общего зачета Кубка России.Еще одна медаль – серебряная по итогам финальных соревнований Куба страны в активе Артема Шульядков (Пермский край) в парном могуле, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.