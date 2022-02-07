«Молот» одержал уверенную победу в домашнем матче
Пермский хоккейный клуб «Молот» с крупным счетом обыграл «Омские крылья» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата. В первом периоде пермяки установили преимущество 2:1, во втором увеличили отрыв - 4:1, а в третьем решающем подтвердили превосходство, так и не позволив больше сопернику забросить шайбу в свои ворота. Итоговый счет встречи - 6:1. Следующий матч пермская команда проведет на выезде 11 февраля против «Ростова».
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