В Перми назовут лучшие туристические маршруты России
Сегодня в Перми торжественно открывается финал Всероссийской туристской премии "Маршрут года 2021". Это награда за достижения в области создания и развитие туристских маршрутов. В этом году на высшую награду претендовали 445 проектов из 60 регионов страны, в финал вышли 226 инициатив из 40 субъектов России, 22 проекта представляет Пермский край. В числе проектов-финалистов – «Легенда о Каменном царстве», «НеобыЧАЙные истории земли Пермской», «Инстаграм-тур по-пермски», Мифологическая карта Коми-Пермяцкого округа, «Молебка – место силы, аномалий и мистики» и другие. Подробности выяснял Дмитрий Буланов.
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