Туры в Сочи на лето стартовали от 17000 рублей с авиаперелетом
Сочи – курортная столица нашей страны. Множество ресторанов, клубов, кафе, баров. От небольших семейных заведений, до фешенебельных. Весь спектр развлечений доступен отдыхающим в Сочи. Не зря сюда приезжают звезды кино, музыки, театра, известные политики и бизнесмены. Развитая бизнес инфраструктура, позволяет вести дела, не прерывая отдых. Веский повод обратить внимание на столицу Русской Ривьеры в летнем сезоне 2020 - это фантастические тарифы раннего бронирования. Судите сами: продажа туров в Сочи с перелетом из Москвы на лето рейсами авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") стартовала от 17 000 руб. на чел. на 8 дней за полный пакет (авиа, групповой трансфер, проживание с питанием и страховка).
Какие отели включить в свой тур по Сочи
Санатории люкс класса, шикарные отели, роскошные вилы, уютные коттеджи. Разместиться можно как в уединенном местечке в горах и при этом качество обслуживания не будет страдать, так и в сетевых отелях мирового уровня.
Пляжи Сочи предлагают большое количество разнообразных развлечений от катания на бананах и гидроциклах до уроков дайвинга.
Большинство расположенных на берегу моря фешенебельных отелей имеют собственные закрытые пляжи. Они более комфортабельные, и значительно чище городских.
Swissotel Resort Сочи Камелия – фешенебельный отдых на побережье.
Один из роскошнейших отелей города - Swissotel Resort Сочи Камелия.
- Он окружен природным парком. К услугам отдыхающих двести номеров различного уровня с видом на море или прекраснейший парк. В номерах есть все необходимое не только для отдыха, но и для работы.
- К услугам бизнесменов конференц-залы, несколько комнат для переговоров.
- В стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»).
- Кафе и рестораны отеля предлагают широкий выбор европейской кухни.
- СПА центр отеля позволяет насладиться не только расслабляющими процедурами, но и единением с природой.
- К услугам гостей отеля бассейн с подогревом, расположенный на свежем воздухе.
Закрытый благоустроенный пляж отеля дарит возможность насладиться отдыхом на морском берегу. А кухня ресторана, расположенного здесь же, придется по душе гурманам.
Любители спорта могут провести время в тренажерных залах или на теннисных кортах. На территории отеля идеальные условия для терренкура.
Отель прекрасен и для отдыха с детьми. Детский клуб, детская комната, отдельный бассейн к услугам маленьких постояльцев.
Green Hill – элегантная роскошь
Отель расположен в красивейшем месте и окружен горами и морем. Все здесь дышит покоем. Единение с природой и широкий спектр релакс-процедур СПА центра - идеальное сочетание для того, чтобы расслабится и забыть о стрессе.
Разместиться в Green Hill можно в шикарных коттеджах или апартаментах. Апартаменты с террасой и балконом. К услугам гостей две спальни, оборудованная по последнему слову техники кухня и гостиная с камином и две ванные комнаты.
Уникальное расположение отеля позволяет наслаждаться красивейшими видами, не зависимо от размещения.
Комплекс включает в себя рестораны, бассейн (открытый с подогревом), теннисный корт, банный комплекс СПА центр.
- Посетители бани могут заказать услуги профессионального банщика или получить курс фито- или аромотерапии, насладиться различными видами массажа.
- Рестораны предлагают блюда европейской кухни от лучших поваров.
- Но не только размеренный расслабляющий отдых доступен постояльцам Green Hill. Увлекательные туры в горы в сопровождении гида или морские путешествия на яхте - все это сделает отдых незабываемым и разнообразным.
- Желающие могут взять напрокат велосипед, и отправится осматривать природные красоты.
- У отеля собственный оборудованный пляж в двухсот метрах от комплекса.
Green Hill идеален и для отдыха с детьми. В отеле есть все необходимое для юных постояльцев.
Сочи яркий и динамичный город, жизнь в котором кипит круглые сутки. Окунуться в мир роскоши и комфорта помогут отели и туристические комплексы, расположенные в городе на побережье, или в горах рядом с Сочи. Полный список проверенных отелей смотрите вот здесь.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Советы по получению справки из ИФНС, которая подтверждает статус налогового резидента
В аэропорту Перми приостановили полеты на китайский остров Хайнань
Выбираем духовку: практические рекомендации
Как будут принимать в первый класс в 2020 году
От идеи до готовой кухни за 7 дней
Гидрометеорологические изыскания в 2020 году
Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золото Юношеской олимпиады
Пасека «Монастырская» приглашает распробовать новые сорта меда
Оплату труда школьных учителей защитят Трудовым Кодексом
Добавить комментарий: