Туры в Сочи на лето стартовали от 17000 рублей с авиаперелетом

Сочи – курортная столица нашей страны. Множество ресторанов, клубов, кафе, баров. От небольших семейных заведений, до фешенебельных. Весь спектр развлечений доступен отдыхающим в Сочи. Не зря сюда приезжают звезды кино, музыки, театра, известные политики и бизнесмены. Развитая бизнес инфраструктура, позволяет вести дела, не прерывая отдых. Веский повод обратить внимание на столицу Русской Ривьеры в летнем сезоне 2020 - это фантастические тарифы раннего бронирования. Судите сами: продажа туров в Сочи с перелетом из Москвы на лето рейсами авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") стартовала от 17 000 руб. на чел. на 8 дней за полный пакет (авиа, групповой трансфер, проживание с питанием и страховка).

Какие отели включить в свой тур по Сочи





Санатории люкс класса, шикарные отели, роскошные вилы, уютные коттеджи. Разместиться можно как в уединенном местечке в горах и при этом качество обслуживания не будет страдать, так и в сетевых отелях мирового уровня.





Пляжи Сочи предлагают большое количество разнообразных развлечений от катания на бананах и гидроциклах до уроков дайвинга.



Большинство расположенных на берегу моря фешенебельных отелей имеют собственные закрытые пляжи. Они более комфортабельные, и значительно чище городских.



Swissotel Resort Сочи Камелия – фешенебельный отдых на побережье.



Один из роскошнейших отелей города - Swissotel Resort Сочи Камелия.

Он окружен природным парком. К услугам отдыхающих двести номеров различного уровня с видом на море или прекраснейший парк. В номерах есть все необходимое не только для отдыха, но и для работы. К услугам бизнесменов конференц-залы, несколько комнат для переговоров. В стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»). Кафе и рестораны отеля предлагают широкий выбор европейской кухни. СПА центр отеля позволяет насладиться не только расслабляющими процедурами, но и единением с природой. К услугам гостей отеля бассейн с подогревом, расположенный на свежем воздухе.



Закрытый благоустроенный пляж отеля дарит возможность насладиться отдыхом на морском берегу. А кухня ресторана, расположенного здесь же, придется по душе гурманам.



Любители спорта могут провести время в тренажерных залах или на теннисных кортах. На территории отеля идеальные условия для терренкура.



Отель прекрасен и для отдыха с детьми. Детский клуб, детская комната, отдельный бассейн к услугам маленьких постояльцев.





Green Hill – элегантная роскошь





Отель расположен в красивейшем месте и окружен горами и морем. Все здесь дышит покоем. Единение с природой и широкий спектр релакс-процедур СПА центра - идеальное сочетание для того, чтобы расслабится и забыть о стрессе.



Разместиться в Green Hill можно в шикарных коттеджах или апартаментах. Апартаменты с террасой и балконом. К услугам гостей две спальни, оборудованная по последнему слову техники кухня и гостиная с камином и две ванные комнаты.



Уникальное расположение отеля позволяет наслаждаться красивейшими видами, не зависимо от размещения.



Комплекс включает в себя рестораны, бассейн (открытый с подогревом), теннисный корт, банный комплекс СПА центр.

Посетители бани могут заказать услуги профессионального банщика или получить курс фито- или аромотерапии, насладиться различными видами массажа.

Рестораны предлагают блюда европейской кухни от лучших поваров.

Но не только размеренный расслабляющий отдых доступен постояльцам Green Hill. Увлекательные туры в горы в сопровождении гида или морские путешествия на яхте - все это сделает отдых незабываемым и разнообразным.

Желающие могут взять напрокат велосипед, и отправится осматривать природные красоты.

У отеля собственный оборудованный пляж в двухсот метрах от комплекса.



Green Hill идеален и для отдыха с детьми. В отеле есть все необходимое для юных постояльцев.





Сочи яркий и динамичный город, жизнь в котором кипит круглые сутки. Окунуться в мир роскоши и комфорта помогут отели и туристические комплексы, расположенные в городе на побережье, или в горах рядом с Сочи. Полный список проверенных отелей смотрите вот здесь.