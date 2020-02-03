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Туры в Сочи на лето стартовали от 17000 рублей с авиаперелетом

Сочи – курортная столица нашей страны. Множество ресторанов, клубов, кафе, баров. От небольших семейных заведений, до фешенебельных. Весь спектр развлечений доступен отдыхающим в Сочи. Не зря сюда приезжают звезды кино, музыки, театра, известные политики и бизнесмены. Развитая бизнес инфраструктура, позволяет вести дела, не прерывая отдых. Веский повод обратить внимание на столицу Русской Ривьеры в летнем сезоне 2020 - это фантастические тарифы раннего бронирования. Судите сами: продажа туров в Сочи с перелетом из Москвы на лето рейсами авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") стартовала от 17 000 руб. на чел. на 8 дней за полный пакет (авиа, групповой трансфер, проживание с питанием и страховка).

Какие отели включить в свой тур по Сочи



Санатории люкс класса, шикарные отели, роскошные вилы, уютные коттеджи. Разместиться можно как в уединенном местечке в горах и при этом качество обслуживания не будет страдать, так и в сетевых отелях мирового уровня.

Фото: туры в Сочи с перелетом из Москвы, отель "Беларусь" (Красная Поляна)

Пляжи Сочи предлагают большое количество разнообразных развлечений от катания на бананах и гидроциклах до уроков дайвинга.

Большинство расположенных на берегу моря фешенебельных отелей имеют собственные закрытые пляжи. Они более комфортабельные, и значительно чище городских.

Swissotel Resort Сочи Камелия – фешенебельный отдых на побережье.

Один из роскошнейших отелей города - Swissotel Resort Сочи Камелия.

  1. Он окружен природным парком. К услугам отдыхающих двести номеров различного уровня с видом на море или прекраснейший парк. В номерах есть все необходимое не только для отдыха, но и для работы.
  2. К услугам бизнесменов конференц-залы, несколько комнат для переговоров.
  3. В стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»).
  4. Кафе и рестораны отеля предлагают широкий выбор европейской кухни.
  5. СПА центр отеля позволяет насладиться не только расслабляющими процедурами, но и единением с природой.
  6. К услугам гостей отеля бассейн с подогревом, расположенный на свежем воздухе.


Закрытый благоустроенный пляж отеля дарит возможность насладиться отдыхом на морском берегу. А кухня ресторана, расположенного здесь же, придется по душе гурманам.

Любители спорта могут провести время в тренажерных залах или на теннисных кортах. На территории отеля идеальные условия для терренкура.

Отель прекрасен и для отдыха с детьми. Детский клуб, детская комната, отдельный бассейн к услугам маленьких постояльцев.



Green Hill – элегантная роскошь



Отель расположен в красивейшем месте и окружен горами и морем. Все здесь дышит покоем. Единение с природой и широкий спектр релакс-процедур СПА центра - идеальное сочетание для того, чтобы расслабится и забыть о стрессе.

Разместиться в Green Hill можно в шикарных коттеджах или апартаментах. Апартаменты с террасой и балконом. К услугам гостей две спальни, оборудованная по последнему слову техники кухня и гостиная с камином и две ванные комнаты.

Уникальное расположение отеля позволяет наслаждаться красивейшими видами, не зависимо от размещения.

Комплекс включает в себя рестораны, бассейн (открытый с подогревом), теннисный корт, банный комплекс СПА центр.

  • Посетители бани могут заказать услуги профессионального банщика или получить курс фито- или аромотерапии, насладиться различными видами массажа.
  • Рестораны предлагают блюда европейской кухни от лучших поваров.
  • Но не только размеренный расслабляющий отдых доступен постояльцам Green Hill. Увлекательные туры в горы в сопровождении гида или морские путешествия на яхте - все это сделает отдых незабываемым и разнообразным.
  • Желающие могут взять напрокат велосипед, и отправится осматривать природные красоты.
  • У отеля собственный оборудованный пляж в двухсот метрах от комплекса.


Green Hill идеален и для отдыха с детьми. В отеле есть все необходимое для юных постояльцев.

Фото: пляжный отдых в Сочи, отель "Богатырь" 4*

Сочи яркий и динамичный город, жизнь в котором кипит круглые сутки. Окунуться в мир роскоши и комфорта помогут отели и туристические комплексы, расположенные в городе на побережье, или в горах рядом с Сочи. Полный список проверенных отелей смотрите вот здесь.

Метки: В России, Здоровье

Опубликовано: 03.02.2020 в 21:14 в рубрике - Новости регионов России

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