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Легендарные платки из Оренбурга
Во-первых, пуховые платки, иначе шали, вяжут из пуха местной породы коз. Природные условия оренбургских степей суровы, поэтому козий пух здесь особенно мягкий и тёплый.
За год с одной козы снимают всего 330 грамм пуха, и ценится он чуть ли не на вес золота. Из козьего пуха и основы прядут пуховую пряжу. Основа это нить из хлопка или вискозы, шёлка и тому подобного. Может ли пряжа состоять из пуха на 100%? Нет, не может! Такая пряжа очень быстро распадётся. Пуховые шали из настоящей оренбургской пряжи носят до двадцати лет.
Пряжу прядут по-разному. Самый дорогой и трудоёмкий способ прядения – на веретене. Также используют механические деревянные прялки с ножным приводом или электропрялки.
Вяжут оренбургские шали вручную опытные мастерицы. Традиция вязания из пуха в Оренбургской области передаётся из поколения в поколение.
Вяжут не только тёплые шали, но и тонкие ажурные паутинки, палантины, косынки, пелерины, носки, варежки и многое другое.
В последние десятилетия мастерицы научились красить пряжу и на рынке появилось много цветных изделий ручной работы из козьего пуха. Цветные палантины и паутинки, пелерины, пончо и много других интересных аксессуаров.
Прогресс не стоит на месте и пуховязальщицы разрабатывают новые модели пуховых платков с элементами вышивки, с кистями, цветные, связанные спицами или крючком, но в любом случае изделия отличного качества и превосходного дизайна.
Где лучше всего приобрести изделия из козьего пуха?
Разумеется, самый большой выбор пуховых платков вы найдёте в самом городе Оренбурге. Здесь множество салонов изделий местных мастериц, есть выставочные залы. В городе проводятся фестивали пухового платка, конкурсы профессионального мастерства. Вязанию из пуха учат в областном художественном училище.
Но если вы не собираетесь в ближайшее время посетить город на реке Урал, то лучше всего сделать покупку в интернете.
Чтобы купить белые и серые оренбургские пуховые шали переходите в интернет-магазин по ссылке: http://www.platokru.ru/shop-store/shali . Все товары вам доставят по почте в любую точку России.
На сайте каждую неделю проводятся распродажи пуховых платков http://www.platokru.ru/shop-store/skidki-rasprodazha , что, несомненно, станет приятным бонусом для вас и заметно сэкономит бюджет.
Можете быть уверены, что ваша бабушка останется довольна таким богатым подарком – платком из Оренбурга.
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