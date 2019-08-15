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Легендарные платки из Оренбурга

Во-первых, пуховые платки, иначе шали, вяжут из пуха местной породы коз. Природные условия оренбургских степей суровы, поэтому козий пух здесь особенно мягкий и тёплый.

Тёплая белая шаль ручной работы

За год с одной козы снимают всего 330 грамм пуха, и ценится он чуть ли не на вес золота. Из козьего пуха и основы прядут пуховую пряжу. Основа это нить из хлопка или вискозы, шёлка и тому подобного. Может ли пряжа состоять из пуха на 100%? Нет, не может! Такая пряжа очень быстро распадётся. Пуховые шали из настоящей оренбургской пряжи носят до двадцати лет.

Пряжу прядут по-разному. Самый дорогой и трудоёмкий способ прядения – на веретене. Также используют механические деревянные прялки с ножным приводом или электропрялки.

Тёплая серая шаль ручной работы

Вяжут оренбургские шали вручную опытные мастерицы. Традиция вязания из пуха в Оренбургской области передаётся из поколения в поколение.

Вяжут не только тёплые шали, но и тонкие ажурные паутинки, палантины, косынки, пелерины, носки, варежки и многое другое.

Ажурная шаль (тёплая паутинка) из козьего пуха

В последние десятилетия мастерицы научились красить пряжу и на рынке появилось много цветных изделий ручной работы из козьего пуха. Цветные палантины и паутинки, пелерины, пончо и много других интересных аксессуаров.

Прогресс не стоит на месте и пуховязальщицы разрабатывают новые модели пуховых платков с элементами вышивки, с кистями, цветные, связанные спицами или крючком, но в любом случае изделия отличного качества и превосходного дизайна.

Современный цветной палантин ручной работы

Где лучше всего приобрести изделия из козьего пуха?

Разумеется, самый большой выбор пуховых платков вы найдёте в самом городе Оренбурге. Здесь множество салонов изделий местных мастериц, есть выставочные залы. В городе проводятся фестивали пухового платка, конкурсы профессионального мастерства. Вязанию из пуха учат в областном художественном училище.

Но если вы не собираетесь в ближайшее время посетить город на реке Урал, то лучше всего сделать покупку в интернете.

Чтобы купить белые и серые оренбургские пуховые шали переходите в интернет-магазин по ссылке: http://www.platokru.ru/shop-store/shali . Все товары вам доставят по почте в любую точку России.

На сайте каждую неделю проводятся распродажи пуховых платков http://www.platokru.ru/shop-store/skidki-rasprodazha , что, несомненно, станет приятным бонусом для вас и заметно сэкономит бюджет.

Можете быть уверены, что ваша бабушка останется довольна таким богатым подарком – платком из Оренбурга.


Опубликовано: 15.08.2019 в 15:42 в рубрике - Новости регионов России

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