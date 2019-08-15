Легендарные платки из Оренбурга

Во-первых, пуховые платки, иначе шали, вяжут из пуха местной породы коз. Природные условия оренбургских степей суровы, поэтому козий пух здесь особенно мягкий и тёплый.

За год с одной козы снимают всего 330 грамм пуха, и ценится он чуть ли не на вес золота. Из козьего пуха и основы прядут пуховую пряжу. Основа это нить из хлопка или вискозы, шёлка и тому подобного. Может ли пряжа состоять из пуха на 100%? Нет, не может! Такая пряжа очень быстро распадётся. Пуховые шали из настоящей оренбургской пряжи носят до двадцати лет.

Пряжу прядут по-разному. Самый дорогой и трудоёмкий способ прядения – на веретене. Также используют механические деревянные прялки с ножным приводом или электропрялки.

Вяжут оренбургские шали вручную опытные мастерицы. Традиция вязания из пуха в Оренбургской области передаётся из поколения в поколение.

Вяжут не только тёплые шали, но и тонкие ажурные паутинки, палантины, косынки, пелерины, носки, варежки и многое другое.

В последние десятилетия мастерицы научились красить пряжу и на рынке появилось много цветных изделий ручной работы из козьего пуха. Цветные палантины и паутинки, пелерины, пончо и много других интересных аксессуаров.

Прогресс не стоит на месте и пуховязальщицы разрабатывают новые модели пуховых платков с элементами вышивки, с кистями, цветные, связанные спицами или крючком, но в любом случае изделия отличного качества и превосходного дизайна.

Где лучше всего приобрести изделия из козьего пуха?

Разумеется, самый большой выбор пуховых платков вы найдёте в самом городе Оренбурге. Здесь множество салонов изделий местных мастериц, есть выставочные залы. В городе проводятся фестивали пухового платка, конкурсы профессионального мастерства. Вязанию из пуха учат в областном художественном училище.

Но если вы не собираетесь в ближайшее время посетить город на реке Урал, то лучше всего сделать покупку в интернете.

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Можете быть уверены, что ваша бабушка останется довольна таким богатым подарком – платком из Оренбурга.